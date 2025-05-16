Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Özbek Mevkidaşı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Özbek Mevkidaşı ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Imınov ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Özbek mevkidaşı Imınov ile bir araya geldi

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Imınov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Imınov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Imınov, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen tören ile karşılandı. Törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Politika
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