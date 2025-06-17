Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı ile Bir Araya Geldi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi. Dragone, Genelkurmay Başkanlığında resmi bir törenle karşılandı ve ardından ikili basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Dragone, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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