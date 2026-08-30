Türk ve Libya Genelkurmay Başkanları Ankara'da Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı