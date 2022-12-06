Son dakika! Genel Kurul'da AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga

Son dakika! Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada İYİ Partili Hüseyin Örs'ün başı yarıldı. Yaşananların ardından oturuma ara verildi.

TBMM'de dün başlayan bütçe görüşmeleri bugün devam ediyor. Dün akşam AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yaşanan hararetli tartışma sonrasında bugün de Genel Kurul'da kavga çıktı.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN BAŞI YARILDI

Görüşmeler sırasında AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Çıkan kavgada İYİ Partili Hüseyin Örs, AK Partili Zafer Işık ile yumruklaştı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün kafasında açılma olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri hemen Örs'e buz tedavisi uyguladı.

Yaşananların ardından Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma 10 dakika ara verdi.

Ayrıntılar geliyor...