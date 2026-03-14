Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de iftar programına katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Vatana olan aşkımız, millete olan aşkımız, hizmet aşkımız hiç bitmez." dedi.

Bakan Bak, kent merkezindeki bir salonda AK Parti Rize İl Başkanlığınca düzenlenen "vefa iftarı" programında, teşkilat çalışmalarının önemine işaret ederek, emeği geçenleri kutladı.

Rize'deki teşkilat çalışmalarının başarısına dikkati çeken Bak, "Burası Rize, Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi. Burası enerjisiyle, coşkusuyla gittikleri ortama güç katan, orayı heyecanlandıran, değiştiren, heyecanını, coşkusunu yansıtan insanlarla dolu. Biz Rizeliler olarak bu milletin çimentosuyuz. Gittiğimiz yerlere coşku, enerji katarız. Vatana olan aşkımız, millete olan aşkımız, hizmet aşkımız hiç bitmez." diye konuştu.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız 6 Şubat depremlerinden sonra, 'Burayı yeniden inşa edeceğiz ve ayağa kaldıracağız' dedi ve inşaat seferberliğini hep beraber gördük. 455 bin daireyi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle 11 ilin ayağa kaldırıldığını belirterek, "Böyle bir irade ancak bir Rizelide olur. Bir Rizelinin arkasında olmak, onunla beraber çalışmak bize nasip oldu. Vefalı olmak, dostları hatırlamak, kuruluşundan bu yana hizmet etmiş herkesi hatırlamak çok güzel. İyi ki buradayız, iyi ki teşkilatla beraberiz, iyi ki Rizeliyiz. Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bizim ülkemiz, büyük bir ülke"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Tecrübe birikimlerinin fazla olduğunu belirten Yazıcı, AK Parti'nin Türk siyasi hayatında yeni uygulamaları devreye sokan, siyaset anlayışını dizayn eden grafiklerle dolu bir yürüyüşü olduğunu anlattı.

Yazıcı, milletin, laf üreteni değil, hizmet ehli ve vizyoner olanları kendisini temsil etmek üzere iktidara taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti'yi güçlendirdiklerini dile getiren Yazıcı, bu güçle Türkiye'nin sorunlarının çözümüne omuz verdiklerini, Türkiye'yi büyüttüklerini ifade etti.

Yazıcı, Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen, aranan, gözetlenen bir ülke konumuna getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın yaşadığı sorunlar karşısında vicdanın sesi olan ve bunu her platformda dile getiren bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız var. Elbette ki bu duruş, bu bakış, bu iş görme biçimi hem ülkemize hem bölgemize hem de dünya sulhuna kıymetli katkılar sağlıyor. Bundan dolayı da AK Parti olarak, AK Parti kadrolarında görev yapmış kişiler olarak hepimiz mutluluk, gurur duyuyoruz."

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Yazıcı, "Terörsüz Türkiye olarak nitelediğimiz çalışmamızda Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü pekiştirecek çok kıymetli bir kazanımı hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile partililer katıldı.