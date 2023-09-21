Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü

Portekiz Cumhurbaşkanı, Kanada ziyareti sırasında bir genç kadına cinsiyetçi bir şekilde yaklaşarak tepki çekti. Başkanın yaptığı yorumlar, hem ülkede hem de uluslararası alanda büyük eleştiri aldı.

PortekizCumhurbaşkanı, annesinin yanında duran Portekiz asıllı genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek ' annenden daha tatlısın' dediği için cinsiyetçilikle suçlanıp sert tepki aldı.

74 yaşındaki Marcelo Rebelo de Sousa, bu hafta Kanada ziyareti sırasında Toronto'da yaptığı sokak gezisi sırasında utanç verici yorumlar yaptı.

Gezi sırasında Portekiz asıllı anne kızını ile beraber başkan yaklaştı ve hem kendisinin hem kızının isminin Maria olduğunu söyleyerk kendini tanıttı.

Başkan, önce anneye kızını işaret ederek 'kızın daha tatlı' dedi. Daha sonra kızın dekoltesini işaret ederek 'soğuk alırsın' dedikten sorna sırıtarak uzaklaştı.

Bu yorumlar, muhafazakar kimliği ile bilinen Başkan'a ülkesinde sert tepkiler gösterilmesine sebep oldu.

Başkan, tepkiler sonrası şu açıklamayı yapt;

'Bu cinsiyetçi bir yorum değildi. Bunu öyle düşünmedim ve genç kadın veya yaşlı kadınlar da öyle düşünmediler. Hiç de cinsiyetçi değildi,' dedi.

Devamında 'birkaç kişiyle konuştum ama görünüşe göre yalnızca bir genç kadına yapılan yorum kaydedilmiş' dedi.

Ancak birçok kişi açıklamadan tatmin olmadı ve kadın hakları aktivistleri ile siyasi rakipler özür talep ettiler.

Sosyalist Parti'den bir milletvekili olan Isabel Moreir, ' bu bir şaka değil, cinsiyetçilik bizi öldürüyor. Başkan derhal özür dilemedli.' dedi.

Cumhurbaşkanı, yolculuğunun sonunda inşaat sektöründeki bir sendika olan LIUNA'da Portekizli göçmenler ve Portekiz soyundan gelenlerle tanıştı ve akşam yemeği yedi.