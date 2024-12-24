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Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir

Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
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Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle Gelecek-Saadet grubu düştü. Yeni formül arayışına giren siyasiler, çareyi DEVA Partisi'ni gruba dahil etmekte buldu.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle, TBMM'de faaliyet gösteren Gelecek-Saadet grubunun milletvekili sayısı 19'a düştü.İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor. Yamalı'nın istifası sonrası Saadet- Gelecek Grubu'nun Meclis grubu düşecek.

DEVA FORMÜLÜ

Gelecek ve Saadet Partisi kulisleri, grubun düşmemesi için yeni bir formül arayışına da hız verdi. Sözcü'den Altan Sancar'ın haberine göre, DEVA Partisi formülünün hayata geçmesi için çalışmalar başladı.

Grubun dağılmasından önce, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi arasında çatı parti oluşturma fikri üzerinde görüşmeler sürüyordu. Birleşmeyle vekil sayısının 29'a çıkarılması ve CHP'den destek veren Ali Fazıl Kasap'ın partisine dönmesi planlanıyordu.

SÜREÇ İVME KAZANABİLİR

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, görüşmelerin önemli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Yamalı'nın istifasının yeni bir durum yarattığını belirten Ekmen, sürecin ivme kazanabileceğine dikkat çekti.

Ekmen ayrıca "Bu istifanın başka istifalara yol açıp açmayacağı konusunda hassasiyet oluşacağı kesin. Meclis kayıtlarında bu durumun hızlı bir şekilde işlendiğini gözlemliyoruz. Dağılan grubun yeniden inşası yönündeki arzunun, süreci hızlandıracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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