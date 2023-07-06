Meclis'te ortak grup kuran Gelecek ve Saadet Partisi hangi isim altında birleşti? İki lider de "fedakarlık" mesajı verdi

Milletvekilli seçimlerine CHP listelerinden katılarak Meclis'e giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 20 milletvekiliyle TBMM'de ortak grup kurdu. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı yapacağız" dedi. Karamollaoğlu ise "Bizim amblemimiz altında birleşerek grup oluşturmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

CHP listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 20 vekil ile Meclis'te grup kurma kararı aldı. İki parti lideri ortak açıklama yaparak dilekçenin bugün TBMM'ye teslim edileceğini açıkladı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu "Birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı yapacağız.Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek." derken; Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise "Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi de bir fedakarlıkta bulundu. Bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik." dedi.

GRUP BAŞKANI GELECEK PARTİSİ'NDEN OLACAK

Ortak bir basın açıklamasında grubun Saadet Partisi çatısı altında oluşturulacağı ve gelecek hafta ilk grup toplantısının yapılacağı ifade edildi. Bugün Meclis'e ortak grup kurma talebiyle dilekçe verileceği ifade edilirken Grup Başkanı'nın Gelecek Partili isim olacağı dile getirildi.

"GELECEK HAFTA GRUP TOPLANTISI YAPILACAK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Mayıs seçimlerinden sonra siyaset hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz. Siyasi tabloyu değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaştık... Siyasi iktidar her türlü yola başvurarak iktidarını sürdürüyor. Statükoyu sürdürmeye çalışıyorlar. Muhalefet partileri kendi içinde muhasebesini yaptı. Bizde değerlendirmeye baktığımızda seçmenimiz bize güçlü alternatif ihtiyacı duyduklarına dair verdiği mesajdır. İki parti olarak önemli adım attık. Saadet-Gelecek ittifakı altında önemli adımlar atacağız. Ortak grup çalışması içine girecek. bugün ortak grup talebi dilekçesi Meclis'e iletilecek. Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek. Grup Başkanı Gelecek Partisi'nden olacak. Görüş ayrılıklarımız doğaldır. Görüş farklılıklarına rağmen işbirliği yapmayı zorunlu kılıyor içinde bulunduğumuz durum. Bugün bu protokole imza attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı yapacağız."

"DAVUTOĞLU FEDEKARLIK YAPTI"

Karamollaoğlu ise şöyle konuştu: "Seçimlerde istediğimiz neticeyi elde edemedik. Mecliste bir araya geldiğimizde grup oluşturacak kadar vekilimiz var. Bir araya gelmeyi ülkemiz için bir ihtiyaç olarak gördük. Kürsülerde meydanlarda dile getirdiğimiz konuların siyasette de dile getirilmesi için grup ihtiyacı oldu. Grup olmadan yapılacak çalışmalar çok zayıf kalıyor Meclis çatısı altında. Vekillik yapan iktidarda bulunan ülkeyi yöneten tecrübede bulunan kardeşlerimiz biliyor. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi de bir fedakarlıkta bulundu. Bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu çatlak meselesi olarak da görmek zenginlik olarak da görmek mümkün. Bu büyük zenginliktir diye düşünüyorum. Hepimiz aynı çatı altında seçime girdik. Niye böyle oldu diye sorgulayanlar var, herkes sorgulayabilir. Aynı çatı altında seçime girmeseydik bu kararın alınması mümkün gözükmüyordu. Bugün Meclis'te arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. İlk grup toplantısını Meclis tatile girmeden önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz."