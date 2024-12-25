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Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı

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Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nden istifa eden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı. Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı. Yamalı'nın AK Parti'ye geçişiyle ilgili "Davutoğlu'ndan hızlı davrandı" yorumları yapıldı.

Son dönemlerde AK Parti saflarına geçeceği konuşulan ve bu yönde mesajlar veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinde çözülme başladı. Dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, bugün AK Parti saflarına katıldı. Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı

"BU SAFLARDA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz" karşılığını verdi. Dün istifa edip bugün AK Parti saflarına geçen Yamalı için "Davutoğlu'ndan hızlı davrandı" yorumları yapıldı.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı

DAVUTOĞLU "AK PARTİ'DEN KOPMADIM" DEMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarında bulunmuştu.

"YENİ BİR TOPARLANMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR"

Davutoğlu, son olarak "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti. Nedim Yamalı'nın istifasının Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bu karakterdeki vekil ve bunları kabul eden kişiler bizi temsil edemez.

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Haber Yorumlarıumut mergen:

KILICDAROĞLUNUN ESERI

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Haber Yorumlarıosman kara:

Kokuşmuş siyaset

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

iyi halt etmiş.

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıSerkan Şenol:

Chp lilerin oyu …

Yorum Beğen28
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Haber Yorumlarıİletim:

En basit tabirle yazıklar olsun , haram olsun!!!

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCan Dersimli:

İsrail ve Abd nin ortadoğudaki planları bitmeden akp bitmez.

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

siyaset demek yalan ve ikiyüzlülüktür

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Asgari ücret alan çalışanlar yemeklerini et alım gücü olmadığından hep et' siz yapıyorlardı. Hep etsiz mi olacak. bugün değişiklik yapılsın da kıymasız yapılsın.

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Haber Yorumlarıihsan sabancılar:

dönen

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