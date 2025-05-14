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Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

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Gelecek Partisi'nden istifa eden Hasan Ekici, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılan rozet ile resmen AK Partili oldu.

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Gelecek Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa etti. Bu gelişme sonrası yeni rotası merak edilen Ekici, AK Parti saflarına katıldı. Ekici'ye rozetini parti grubu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

AÇIKLAMAYI SOSYA MEDYADAN YAPTI

Ekici, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden "Kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" sözleriyle duyurdu.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINA KATILDI

AK Parti'ye katılması beklenen Ekici, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekici ile bir araya geldi.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekici'ye AK Parti rozetini takarak partideki yeni yolculuğuna resmiyet kazandırdı.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

AKP MHP DEM VE 'larla anayasa değişikliği için adım adım ilerliyor. Terör örgütü ile kucaklaşma apo'ya iletilen sevgiler saygılar boşa değil.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Yalaka yalamaya gitmiş

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Haber YorumlarıHakan Demir:

nasıl oyun ama CHP nin oylarıyla Akp ye katılmak . Allah yanınıza bırakmasın

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Haber YorumlarıYavuz:

sensiz herşey GÜZEL oluyor EKO

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme32
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Haber Yorumlarıcetins1971:

Hep demişimdir bunun oyunların hepsi bir tiyatro sahnesi.. bizle bu sahnenin saf seyircileriyiz

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