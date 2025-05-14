Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Gelecek Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa etti. Bu gelişme sonrası yeni rotası merak edilen Ekici, AK Parti saflarına katıldı. Ekici'ye rozetini parti grubu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

AÇIKLAMAYI SOSYA MEDYADAN YAPTI

Ekici, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden "Kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" sözleriyle duyurdu.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINA KATILDI

AK Parti'ye katılması beklenen Ekici, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekici ile bir araya geldi.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekici'ye AK Parti rozetini takarak partideki yeni yolculuğuna resmiyet kazandırdı.