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Gelecek Partisi'nden Anneler Günü Mesajı: Anneliğin Önemi Vurgulandı

Gelecek Partisi'nden Anneler Günü Mesajı: Anneliğin Önemi Vurgulandı
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Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Anneler Günü mesajında anneliğin toplumsal yapıyı ve ahlaki değerleri şekillendiren hayati bir misyon olduğuna dikkat çekti. Annelere hakların teslim edilmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Anneler Günü mesajında; "Annelik ne yalnızca biyolojik bir hal ne yalnızca aile sorumluluğudur, annelik milletleri kuşatan hayati bir misyondur" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı açıklamada, "Her büyük değişim bir annenin iradesiyle başlar. Evladına yön veren her anne, aslında bir ülkenin yönünü belirler. Bugün ahlaki değerlerden sosyal bütünlüğe kadar toplumda neyi ayakta tutabiliyorsak, bunun ilk kaynağı annelerdir" dedi.

Annelik sorumluluğunun toplumsal yapının ahlaki ve vicdani temelini oluşturduğunu ifade eden Milletvekili Ün, annelerin emeğinin görünür kılınmadığı ve yükünün hafifletilmediği bir sistemin sürdürülebilir olamayacağını dile getirdi. Ün; "Annelerin haklarını teslim etmeyen, yaşamını kolaylaştırmayan, yükünü paylaşmayan bir sistem sürdürülebilir değildir. Doğum izni yetersizse, kreş yoksa kadın güvencesiz çalışıyorsa, ev kadınlığı çocuk bakımı değersiz görülüyorsa biz o toplumda gelecekten bahsedemeyiz. Gelecek Partisi olarak kadınların ve annelerin yaşamını kolaylaştıran, haklarını güvence altına alan bir sosyal devlet anlayışını benimsiyoruz. Evladını vatan uğruna toprağa veren tüm annelerin önünde derin bir saygıyla eğiliyorum. Onların vakarı, bu milletin onurudur. Hayatta olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, güven ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Anneler için verdiğimiz adalet ve vicdan mücadelesi, bizim nesillere bırakacağımız en sağlam mirastır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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