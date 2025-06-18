Gelecek Partisi Milletvekili, Çifte Vatandaşların İsrail Ordusuna Katılmasını Eleştirdi

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Meclis kürsüsünden çifte vatandaşların İsrail ordusunda görev almasının önüne geçilmesi gerektiğini savunarak, "Bazı Moşeler, İsrail'e savaş suçu işlemeye gidiyor. Bombaları atın, sonra dönüp hiçbir şey olmamış gibi yaşayın. Bu acil adım atılması gerekiyor" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup aynı zamanda İsrail vatandaşı olan kişilerin İsrail ordusunda görev almasını sert bir dille eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da düzenlenen Küresel Refah Yürüyüşü 'ne katıldığını belirten Milletvekili Ün, "7 Ekim'den bu yana bu Meclis çatısı altında defalarca dile getirdik. Basın toplantısı düzenledik, soru önergeleri, kanun teklifleri verdik. Dedik ki: Türkiye, İsrail çifte vatandaşlarının savaş suçlarına karışmasını engellesin. Ay yıldızlı bayrağı taşıyan hiç kimse Gazze'ye yağan bombalarda pay sahibi olmasın istedik. Ama ne oldu? Bir adım atıldı mı? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak fiilen şunu söylüyoruz: 'Gidin, bombaları atın, çocukları katledin, sonra dönün burada yaşamınıza devam edin. Bu sadece yasal bir boşluk değildir, bu bir onur boşluğudur, bu bir devlet ciddiyeti boşluğudur. Bu konuda acil adım atılması gerekiyor" dedi.

"Savaş suçu işlemeye gidiyorlar"

Çifte vatandaşlığın sağladığı bu gri alanın, vicdanları yaralayan bir tabloya dönüştüğüne belirten Milletvekili Ün, özellikle hem Türk hem de İsrail vatandaşlığı taşıyan kişilerin İsrail ordusunda askerlik yapma zorunluluğuna dikkat çekti. Konuşmasında sadece hukuki değil, ahlaki ve siyasi sorumluluğa da işaret eden Milletvekili Ün, bu durumun bir "devlet ciddiyeti boşluğu" olduğunu savundu. Cumhur İttifakı bileşenlerinden HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da bu yönde önerge verdiğini, ancak teklifin komisyonda bekletildiğini hatırlatan Ün, "Türkiye'de 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları atılıyor ama aynı anda Türkiye'den bazı Moşeler İsrail'e savaş suçu işlemeye gidiyor. Bu nasıl bir çelişki, nasıl bir aldatmaca? Gazze'de bir katliam görüntüsü ekranınıza düştüğünde hiç mi içiniz sızlamıyor? Önergeleri, komisyonun tozlu raflarına havale etmekle kalmadığınızı, yüreğinizin de toz tuttuğunu görüyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ