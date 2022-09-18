Gelecek Partisi, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinde Cumhurbaşkanı adayını ilan etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da AK Parti'nin kalesi olarak görülen ilçelerden biri olan Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu. Davutoğlu'nun mitinginde, "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Davutoğlu" pankartı açılırken, kürsüye gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin de "Buradan ilan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerini kullandı.