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Gelecek Partisi, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinde Cumhurbaşkanı adayını ilan etti

Politika Haberleri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da AK Parti'nin kalesi olarak görülen ilçelerden biri olan Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu. Davutoğlu'nun mitinginde, "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Davutoğlu" pankartı açılırken, kürsüye gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin de "Buradan ilan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

HABERLER.COM / ÖZEL

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Sultanbeyli'de partilileriyle buluştu. Davutoğlu'nun miting yaptığı alana, "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartı asıldı.

Gelecek Partisi, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinde Cumhurbaşkanı adayını ilan etti

İL BAŞKANI ŞAHİN: ADAYIMIZ GENEL BAŞKANIMIZ

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin aktardığı bilgiye göre mitingin açılış konuşmasını yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin de çarpıcı ifadeler kullandı. Şahin, "Buradan ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" dedi.

İşte o pankart:

Gelecek Partisi, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinde Cumhurbaşkanı adayını ilan etti

Gelecek Partisi, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinde Cumhurbaşkanı adayını ilan etti

Haberler.com - Politika

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Politika Güncel Haberler

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