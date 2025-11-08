Haberler

Gazze'ye İnsani Yardım Amaçlı 10 Tır Yola Çıktı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hazırlanan 10 yardım tırı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen törenle yola çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Hayrat Vakfı'nın işbirliği ile temin edilen gıda, ilaç ve temizlik malzemeleri, Mersin Limanı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

Gazze'ye insani yardım amacıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hazırlanan 10 yardım tırı törenle yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Hayrat Vakfı işbirliğinde, AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda temin edilen gıda, ilaç ve temizlik malzemesinden oluşan yardımın gönderilmesi için 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, törende yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların kelimelerle anlatılamayacağını belirterek, "Maalesef açık yüreklilikle söylemek gerekirse, Gazze Müslümanların da hesabını veremeyeceği bir yer haline geldi." dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yardım konvoyuna destek verenlere teşekkür ederek, "Mazlumun inlemelerine karşılık, onların yardım beklentilerine cevap verebilmek adına bu iyilik kervanında biz de varız." diye konuştu.

Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır ise "Tarihi Çoban Mustafa Paşa hazretlerinin manevi huzurunda, Gebze'den Gazze'ye kardeş payı diyerek vicdanımızla ve dualarımızla yola çıkaracağımız 10 iyilik tırını mazlumlara ulaştırmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Çayırova Belediye Başkan Vekili Seyhan Dönmez, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Tırlar daha sonra yola çıktı.

Yardımların, Mersin Limanı'ndan gemiyle Mısır'ın Ariş kentine, oradan da Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Politika
Haberler.com
500
