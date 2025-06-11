Gaziosmanpaşa'da başkan vekili seçimi! İşte AK Parti ve CHP'nin adayları

Gaziosmanpaşa'da başkan vekili seçimi! İşte AK Parti ve CHP'nin adayları
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Gaziosmanpaşa'da başkan vekili seçimi! İşte AK Parti ve CHP'nin adayları
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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye başkanları yerine yapılacak seçim başladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için belediyenin el değiştirmesi bekleniyor. Adaylar da belli oldu; AK Parti'nin başkan vekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkan vekili seçimi bugün yapılacak. Seçimin başladığı Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için belediyenin el değiştirmesi bekleniyor.

İLÇELERİN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ SAYILARI

Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece'de CHP'nin 23, AK Parti'nin 12, MHP'nin 2; Gaziosmanpaşa'da ise CHP ve AK Parti'nin 16'şar, MHP'nin 3 üyesi bulunuyor.

GÖZLER GAZİOSMANPAŞA'DA

Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu için, partinin aday göstereceği belediye meclis üyelerinin başkan vekili olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

En dikkat çeken gelişmenin Gaziosmanpaşa'da yaşanması bekleniyor. Çünkü bu ilçede belediye meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elinde. Bu nedenle, tutuklanan CHP'li Başkan Hakan Bahçetepe'nin yerine AK Partili meclis üyesinin başkan vekili olarak seçilmesi bekleniyor.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Belediye meclis üyesi çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğu Gaziosmanpaşa Belediye'nde CHP ve AK Partinin adamları belli oldu.AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye başkan vekili adayı Eray Karadeniz olurken CHP'nin adayıGaziosmanpaşa Belediye başkan yardımcısı Murat Topaloğlu oldu.

AK Parti, Büyükçekmece Belediye Başkan vekilliği için Mustafa Yazıcı'yı, Avcılar Belediye başkan vekilliği için ise Mahmud Lökbaş'ı aday gösterdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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