Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda Oyunu Kullandı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Arda, 'Tüm hemşehrilerimi demokrasi şölenine davet ediyorum. Güzel günler yakın' diye konuştu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Arda, "Tüm hemşehrilerimi demokrasi şölenine davet ediyorum. Güzel günler yakın" diye konuştu.

Günün erken saatlerinde oy kullanmaya giden Başkan Arda, Sabiha Gökçen İlkokulu'na kurulan 1275 No'lu sandıkta eşi Deniz Arda ile birlikte oy kullandı. Arda, oy kullanmasının ardından şunları söyledi:

"Çok güzel bir bahar gününden hemşehrilerimi selamlıyorum. Bugün, hem demokrasi açısından hem de Anneler Günü olduğu için önemli bir gün. Tüm annelerimizin, yüreğinde anne sevgisi taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum. Eşimle birlikte kutsal görevimizi yaptık, 13. Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi seçmek için sandık başındaydık, oyumuzu kullandık. Yeşil Mahalle'de oturan komşularımızla dertleştik, sohbet ettik. Şimdi ilçemizdeki oy kullanılan bütün sandıkları gezeceğiz. Bütün Gaziemirli vatandaşlarımızı bu demokrasi şölenine katılmaya, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya davet ediyorum. Güzel günler yakın."