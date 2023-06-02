Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: 'Çok çirkin bir kampanya süreci yaşadık'

Gaziemir Belediye Başkan Halil Arda, "Çok çirkin bir kampanya süreci yaşadık. Yalanlarla, iftiralarla, montaj videolarla çirkin bir kampanya sürdürüldü. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, birçok farklı görüşü bir araya toplayıp, kucaklayıp bu ülkeye umut oldu. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun" dedi.

Gaziemir Belediye Meclisi haziran ayı toplantısının birinci birleşimi Başkan Arda yönetiminde yapıldı. Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları değerlendirildi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Arda, şunları kaydetti:

"Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması için çok çalıştık. Ama başarılı olamadık. Sandıktan çıkan sonuçlara saygılıyız. Çok çirkin bir kampanya süreci yaşadık. Yalanlarla, iftiralarla, montaj videolarla çirkin bir kampanya sürdürüldü. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, birçok farklı görüşü bir araya toplayıp, kucaklayıp bu ülkeye umut oldu. Biz ondan razıyız, Allah razı olsun. Emeğimiz de helal olsun. Nezaketi, dürüstlüğü, adaletiyle herkesi kucakladı. Gaziemir de kararını verdi, yüzde 67,31 oy oranıyla yerel seçim için kararını şimdiden belli etmiş oldu. Gaziemirli yurttaşlarımıza bizlere gösterdikleri yüzde 67,31'lik teveccüh için teşekkür ediyorum. İktidar partisinin belediye başkanı olmak istiyordum, çünkü Gaziemir'in iktidar kaynaklı çözmemiz gereken sorunları var. Bu sorunları çözmemiz için iyi olacağını düşüyorduk. Ama maalesef olmadı. Gaziemir'in bizim dışımızdaki sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde CHP'li belediye başkanlarına görev verilmemesine de değinen Başkan Arda, "Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri yapıldı, ancak maalesef encümen seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yer verilmedi. TBB ülkemizdeki tüm belediye başkanlarının oy hakkı olan bir birlik ve aidatları, İller Bankası paylarımızdan direk kesiliyor. Gaziemir Belediyesi'nden 1 milyon liraya yakın bir para TBB için kesilmiş olmasına rağmen oradan talep ettiğimiz hiçbir yardımı bugüne kadar alamadık" diye konuştu.