Gaziantep'ten Kadir Gecesi mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait kılıç, yayımladığı mesaj ile Kadir gecesini kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Gönüllerimizi ihya eden birlik, beraberlik ve kardeşlik sofralarında buluştuğumuz mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız bu günlerde Rabbimizin, 'Bin aydan daha hayırlıdır' diye Kur'an-ı Kerim ile müjdelediği, Peygamberimizin, 'Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar' müjdesi ile bizleri onurlandırdığı Kadir Gecesi'ne erişmenin huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Kadir Gecesi, Rabbimizin yeryüzüne tecelli ettiği, bizlere huzur ve kurtuluş vadeden manevi bir fırsat gecesidir. En güzel rehberimiz Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesi'nde Allah katından bizlere armağan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya onun hikmet yüklü mesajlarını anlatmak en önemli ve ulvi sorumluluğumuzdur. Bin aydan daha hayırlı olan bu güzel geceyi, layıkıyla değerlendirebilmeyi temenni ediyorum. Hatalarımız için tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gece; kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun daha da artması için yüce Allah'ın bizlere sunduğu eşsiz fırsatlardan biridir. Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevginin, saygının, hoşgörünün, dostluk ve kardeşliğin hakim kılınmasını sağlayarak yetimlere, kimsesizlere, fakir ve düşkünlere yardımda bulunmalı, elimizi ve gönlümüzü uzanabildiğimiz herkese açmalıyız. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde mübarek gün ve gecelerin önemini daha iyi idrak ederek, bu mübarek gecede, bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimizi, felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni gönülden kutluyorum. Bu mübarek gecenin, ülkemiz ve tüm insanlık aleminin, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ise mesajında birlik, beraberlik, kardeşlik çağrısında bulunarak, "Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah'ın bin aydan daha hayırlı kıldığı, sema kapılarının açıldığı, açılan ellerin geri çevrilmediği, dua ve tövbelerin kabul edildiği, bütün meleklerin yeryüzüne indiği mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Kadir Gecesi'nin, her zaman ve her yerde muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak, toplumu toplum yapan özelliklerin başında gelen saygı ve sevgi bu gecede gönüllerde hayat bulacaktır. Bu gecenin kıymeti ve ehemmiyeti saymakla tükenmeyecek ölçüdedir. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kuran'ın Peygamber Efendimize niyaz olmasıdır. Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede dualarımız ile birbirimize ve Rabbimize yakınlaşalım. Dualarımızda, dünyada yaşanan tüm zulümlerin durmasını, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını, açlıkla, yoksullukla, savaşla ve başka belalarla uğraşan bütün insanların huzur ve mutluluğa erişmesine Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin vesile olmasını dileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin, gazi şehrimizin, Oğuzelimiz'in ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor, bu mübarek gecenin insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinden kurtulmasına ve yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP