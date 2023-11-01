Gaziantep'teki Akınal Sentetik fabrikasında iş kazası geçiren işçiler TBMM'de

Gaziantep'teki Akınal Sentetik fabrikasında iş kazası geçirerek ellerini kaybeden işçiler EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile TBMM'de bir araya geldi. Patronun kendilerini "insan yerine koymadığını" belirten işçilerden Ali Zorkuş, patronun maliyet nedeniyle iş güvenliği önlemlerini almadığını söyledi. Zorkuş, "Neden yapmıyorsunuz diye sorduğunuzda, 'Maliyeti çok yüksek. Bunu onaylamıyorlar' derler, bu şekilde üstünü kapatırlar" diye açıkladı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'ten gelen Birtek- Sen'e üye Akınal Sentetik şirketinde çalışırken iş kazası geçiren işçilerle bugün TBMM'de bir araya geldi. Karaca, şirkette çalışan Ali Zorkuş, Mustafa Tomurcuk, Süleyman Zengin'in iş kazası sonucu elini kaybettiğini aktararak, bu fabrikada çalışırken iş kazası geçirerek engelli hale gelen işçilerin isimlerini açıkladı. Karaca, "İşçilerin çocuklarının elini bile tutamaz hale getirdiği bu çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdiğimiz soru önergesinde 5 soru sorduk" dedi. Karaca, Bakanlığı soru önergelerine bir paragraf yanıt verdiğini aktardı.

Karaca, işçilerle bir araya gelmesi için bütün milletvekillerine davetiye gönderdiklerini söyleyerek, "Gelin işçileri dinleyin, işçilerin yaşadıklarını bizzat kendilerinden dinleyin dedik onlara bu çağrımıza yanıt veren CHP ve HEDEP milletvekillerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"YÜZDE 85 DİYEBİLİRİM İŞ KAZASI ORANI"

İş kazası geçiren Ali Zorkuş, 2015 yılında bu firmada işe başladığını ve bu fabrikada birçok iş kazasına tanık olduğunu aktararak, "Yüzde 85 diyebilirim iş kazası oranı. Ben 12 saatlik pazar mesaisinde kaza geçirdim. Henüz güvenlik önlemleri alınmamış, inşaat bölgesinde zorla çalıştırılan bir işletmede kaza geçirdim. İşletmenin de daha önce defalarca çalışmaması gerektiğini, hala mekanik ekibin bu güvenlik önlemlerini almadığını bildirmemize rağmen üretim aciliyeti dolayısıyla zorla çalıştırılması gerektiğini söylediler ve zorla çalıştırdılar bizi" dedi.

"MALİYETİ ÇOK YÜKSEK. BUNU ONAYLAMIYORLAR"

Zorkuş kaza geçirdiği gün 40 dakika ambulans beklediğini, hastanede ameliyata alındığını ve elinin kesildiğini söyledi. Zorkuş, patronun kendilerine "insan" olarak bakılmadığını savunurken, sadece iş kazası olunca işyerinde önlemler alındığını aktardı. Zorkuş, "Neden yapmıyorsunuz diye sorduğunuzda, 'Maliyeti çok yüksek. Bunu onaylamıyorlar' derler, bu şekilde üstünü kapatırlar" diyerek, iş güvenliği önlemlerinin "maliyet" gerekçesiyle alınmadığını anlattı.

"FORMEN TARAFINDAN 'SEN ELİNİ BİLEREK SOKTUN' DENİLMESİ"

İş kazası geçiren Mustafa Tomurcuk da üretimin hızlı olması için üretim makinalarındaki güvenlik mekanizmalarının söküldüğünü ifade ederek, kendi uzmanlığının dışında bir makinada verilen talimat üzerine çalışırken kaza geçirdiğini aktardı. Tomurcuk, şöyle konuştu:

"Benim sol elimi uzattığım makinada güvenlik eldiveni olması gerekirken yok. Makinanın durmuş olmasına rağmen diğer makinaya bakan arkadaşım, ben namaz kılarken makinayı birbirimize teslim ediyoruz. Makinayı kapatıyor arkadaşım, arıza veriyor diye. Şalteri indiriyor. Ben makinanın kapalı olduğunu görüyorum, makina tamamen elektrik arızası vermesine ve durmuş olmasına rağmen tambur dönmeye devam etmiş. Ortam karanlık olduğu için tamburun döndüğünü ve ses yüksek olduğu için sesini duyamıyoruz. Aradan sallanan elyafı sol elimle almak istedim, bu arada makinanın çalıştığını görmüyorum. Karanlıktan dolayı. O arada kaza meydana geliyor. Bizi en çok etkileyen, psikolojimizi bozan şey de, fabrika formeni tarafından 'Kendi elini bilerek makinaya soktu' demesi. Bu mahkemede, aynı şeyi fabrikanın avukatı en son ceza duruşmasında 'Sen nasıl çalışan makinaya elini sokarsın' diye yüzümüze söylemesi."

İş kazası geçiren Süleyman Zengin de işyerinde iş kazasını sadece kağıt üzeride kaldığını aktararak, "Benim iş kazası geçirdiğim makinada kaza geçirdikten sonra önlem alınmaya başlandı. Girdiğimiz yer sonradan kapatıldı, acil stop çalışmıyordu ve sonradan yapıldı. İçeri girilmez tabelası yoktu, sonradan yapıldı" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç "Bu sorun düzen sorunu" derken, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de bu ve benzeri dayanışmanın temel hak ve özgürlükler alanında da artırılması gerektiğini söyledi.