Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Çıldır Belediyesi Arasında Kardeş Belediye Protokolü İmzalandı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Ardahan Çıldır Belediyesi arasında Çıldır'ın altyapısının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan ve 3 milyon TL destek içeren kardeş belediye protokolü imzalandı.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Çıldır Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Ardahan Çıldır Belediyesi arasında Çıldır'ın altyapısının iyileştirilmesi amacı ile hazırlanan ve 3 milyon TL destek içeren kardeş belediye protokolü, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in nezaretinde düzenlenen tören ile imzalandı. İmza törenine, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet ile Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek katıldı.

İmzalanan kardeş belediye protokolünün ardından konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Bugün imzaladığımız protokol ile Şahinbey Belediyemizin Çıldır ilçemizin alt yapısıyla alakalı 3 milyon TL desteği söz konusu olacak. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, oradaki görevimde bir yıl süre ile mesai yürüttüğümüz, başarılı belediyecilik örneği veren, sanattan spora, bölgenin kalkınmasından eğitime kadar her anlamda örnek bir belediyecilik anlayışına sahip bir belediye başkanı. Bugünde kardeşlik hukuku çerçevesinde Çıldır Belediyesine destek amacıyla buradalar. Şahinbey Belediye Başkanımıza ilimiz adına, Çıldır ilçemiz adına ve bölgemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Hayırlı olsun temennilerinin yapıldığı törenin ardından 3 milyon TL destek içeren protokoller; Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in nezaretinde, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu arasında imzalandı. - ARDAHAN