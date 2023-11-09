Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümünün 85. Yıl Dönümü Anma Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Celal Kadooğlu, Kurtuluş Savaşı'nın önderi, bağımsızlığın mimarı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Büyük bir devlet adamı ve muzaffer bir komutan olan Atatürk'ün, "Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti, cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır" sözünü kendilerine rehber edindiklerini ifade eden Başkan Kadooğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi, "Mücadelesi, öngörüsü ve fikirleri ile çağları aşan bir vizyona sahip olan Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm engelleri aşarak elde ettiği başarılarla başka milletlere de örnek olmuş bir liderdir. O'nun en büyük eserim dediği ve 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizi, korumak ve ülkemizi kalkınma yarışında en üst seviyeye çıkarmak için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmak hepimizin öncelikli görevidir. Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, eserleri, ilkeleri ve fikirleri ile daima yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anarken, eserlerini ve fikirlerini ilelebet yaşatma kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyoruz". - GAZİANTEP