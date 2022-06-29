Fuat Oktay: Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdüreceğiz (2)

OKTAY, TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Programda Oktay ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Burada konuşan Oktay, şuranın; uzun yıllardır ekonominin nabzının ölçüldüğü ve gerektiğinde en cesur tedbirlerin alındığı bir platform haline geldiğini belirterek, "Türkiye, Covid-19 salgını gibi zorlu bir dönemde güçlü kalmayı başaran, hatta gücünü artıran az sayıda ülkeden biri olmuştur. Toplum sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken; milletimizin aşını, işini, sermayesini korumasını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bunu da en iyi TOBB ailesi, ekonominin kalbindeki babayiğitler; sizler bilirsiniz. Salgının ardından bu kez de Rusya-Ukrayna savaşıyla, enerji ve tarım ürünleri başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında dengesiz artışlara maruz kaldık. Bu artışlar tüm dünyada yakın zamanda görülmemiş ölçüde fiyat dalgalanmalarına, enflasyona ve stok eğilimlerine yol açıyor. Türkiye olarak; bu durumun sürdürülebilir olmadığını krizin en başından beri vurguluyor, çatışmanın çözümü için Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde öncü rol üstleniyoruz" dedi.

"Her zorlu dönem içerisinde fırsatlar barındırır. Günümüzde yaşanan gıda ve enerji arzı sorunları ve emtia fiyatlarındaki yükseliş de iş dünyamıza yeni girişimlerin kapısını aralıyor. Halihazırda ithal edilen ara malı ürün gruplarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Endüstriyel ara mallarının yerli üretimi, cari açıksız sağlıklı büyüme için elzemdir. Bu bilinçle ihracatın ithalata bağımlılığını azaltacak fikir, faaliyet, proje ve yatırımları, ilk adımdan ticarileşme safhasına kadar destekliyoruz. Ara malı ürün gruplarının yerlileştirilmesinde birbirleriyle ilgili sektörlerin ve firmaların stratejik iş birliği son derece önemlidir. Her biriniz yerlileşmenin avantajlarını görerek zorlukları fırsata çevirecek potansiyele sahipsiniz. Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna krizi tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin kırılganlığını ortaya koymuştur. Bu da sizlere bir başka fırsat penceresi açmaktadır. Yurt dışında, diğer ülkelerde ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarımsal üretimde de yer almanızı özellikle bekliyoruz. İş dünyamızın, atlattığımız tüm badirelerde ortaya çıkan esneklik ve dinamizmine güveniyor; girişimlerinizde tüm desteğimizin sizlerle olduğunu bir kez daha yineliyorum."