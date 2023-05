Fuat Oktay: 'Coşkuyu sandıklara gümbür gümbür taşıyacağız'

'COŞKUYU SANDIKLARA GÜMBÜR GÜMBÜRTAŞIYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Keçiören Seçim İrtibat Merkezi açılışında vatandaşlara seslendi. Oktay, "Coşkuyu sandıklara gümbür gümbür taşıyacağız. Birileri rahatsız olmaya başladı Ankara'nın dimdik durmasından. 'Recep Tayyip Erdoğan gitmeli' diyorlar. Siz kimsiniz ki iradeye ipotek koyma hadsizliğini gösteriyorsunuz? Bunlar bu cesareti içerideki tuttukları maşadan alıyorlar, Kılıçdaroğlu'ndan. 'Sana söz ne isterseniz yapacağım' dedi. Erdoğan, terör devleti kurulmasına müsaade etmiyor; 'hayır' diyor. 'PKK terör örgütü mü?' diyor. 'AB terör örgütü demiyor' diyor, 'ben nasıl derim' diyor. Şu acizliği görebiliyor musunuz? Van'a gidiyorlar PKK bayrakları açıyorlar. Bir başka yerde milliyetçi geçiniyorlar. Gözleri var görmeyebilirler, kulakları var duymayabilirler. Benim hemşerim 14 Mayıs'ta hesabını sandıkta keser" dedi.

Oktay, konuşmasının devamında, "Niye 'Erdoğan gitsin' diyorlar? Dün 'siz hiçbir şey yapamazsınız' dedikleri ve vermedikleri her şeyi Erdoğan liderliğindeki gençlerimiz yapmaya başladı diye korkmaya başladılar da onun için 'Erdoğan gitsin' diyorlar. Diyorlar ki; dış politikada ben ne diyorsam yaparsan sana 'demokrat deriz', yapmazsan 'diktatör deriz' diyorlar. Doğalgazı çıkardık. Kendi mühendisimiz çıkardı. İnanamadılar. Dediler ki yok 'bunlar nasıl çıkarır' Kendilerinin yapma kabiliyetleri sıfır. Gabar'da petrolü çıkardık mı? Akşener ne dedi? Milliyetçi geçiniyor ya en azından 'Allah razı olsun' dersin en azından içinden sevinirsin. Ne dedi; 'Bizi gömmeye çalışıyorlardı da petrol bulduk diyorlar'. Siz ölmüşünüzde ağlayanınız yok. Değişimden bahsediyorlar. Değişim ilerlemek demek. Bunların hepsi gerici. İleriye gitme şansı yok. Değişen biziz. Savunma sanayinde değiştirdik Türkiye'yi. Sizde liyakat yok ki ne olduğunu anlayabilesiniz. 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ülke yönetecekmiş, PKK ile FETÖ ile. 70'lerin koalisyonunu hatırlamıyor mu? Israrla 'geriye gideceğiz' diyorlar. Bu kadro Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek yürümeye devam edecek. Yerlileştirdiğimiz her alanda Türkiye'de kalan her bir kuruş size gelecek dönecek. Kim kiminle yürüsün, biz kiminle yürüdüğümüzü biliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz" ifadelerini kullandı.