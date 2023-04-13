Fransız vekillerden skandal görüşme! Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarını ağırladılar

Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Fransa Parlamentosu üyeleri yeni bir skandala imza attı. İktidardaki Renaissance Partisi'nin milletvekilleri terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarını ağırladı. Skandal görüşmeye ilişkin fotoğraf Fransız bir vekil tarafından sosyal medyadan paylaşılırken, kapalı kapılar ardındaki görüşmenin yeni bir krizin fitilini ateşleyeceği ifade ediliyor.

Terör örgütü PKK/ Ypg'ye verdiği destekle bilinen Fransa, yine bir skandala imza attı. Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/ Ypg mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp, sözde onur madalyası verilmesinin yankıları sürerken, Fransız milletvekilleri yine benzeri bir olayla gündemde.

FRANSIZ VEKİL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı. Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Mart ayında PKK/YPG mensupları Fransa Senato'sunda ağırlanmış, teröristlere sözde onur madalyası verilmişti. Olayın ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, skandal olay kınanmıştı.

ALMANYA'DA EYLEM HAZIRLIĞI

Öte yandan Almanya'da da yoğun şekilde faaliyet gösteren terör örgütü, 15 Nisan'da Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem düzenlemeye hazırlanıyor. Avrupa genelinde PKK'lı tüm derneklere eyleme katılma çağrısı yapıldı. Terör örgütü yandaşları geçtiğimiz ay da Almanya'da çeşitli şehirlerde Türk Konsoloslukları önünde eylemler gerçekleştirmişti.