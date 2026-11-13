Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa, Suudi Arabistan'a saldıran Husilere yönelik baskının artırılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Sözcüsü Confavreux, AB'nin Husileri terör örgütü tanımlaması fikrine, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların sona ermesi için Husiler üzerindeki baskının artırılması gerektiği yanıtını verdi. 6 Avrupalı yetkili, Riyad'ın AB'ye bu yönde baskı yaptığını öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Paris yönetiminin Avrupa Birliği'nin (AB) Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" olarak tanımlaması fikrini destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya cevabında, "Bu konudaki tutumumuz, özellikle Suudi Arabistan topraklarına yönelik kabul edilemez saldırıların ve provokasyonların sona erdirilmesi amacıyla Husiler üzerindeki baskının artırılmasının gerekli olduğu yönündedir" dedi.

Fransa'dan Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik baskının artırılması gerektiğine ilişkin açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, düzenlediği basın toplantısında, Paris'in AB'nin Husileri "terör örgütü" olarak tanımlaması fikrini destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruyu cevapladı. Confavreux, "Bu konudaki tutumumuz, özellikle Suudi Arabistan topraklarına yönelik kabul edilemez saldırıların ve provokasyonların sona erdirilmesi amacıyla Husiler üzerindeki baskının artırılmasının gerekli olduğu yönündedir" ifadelerini kullandı.

Fransız yetkili, Husi saldırılarının yalnızca Suudi Arabistan topraklarıyla da kısıtlı kalmadığını belirtti.

" Riyad, AB'yi baskılıyor"

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan 6 Avrupalı yetkili, Riyad yönetiminin Husilerin "terör örgütü" olarak tanımlanması için AB'ye baskı yaptığını öne sürdü. Adı açıklanmayan yetkililer Suudi Arabistan'ın, bu adımın gelecekteki muhtemel bir barış sürecini baltalayabileceğine ilişkin Avrupa'daki endişeleri henüz aşamadığını söyledi.

Husiler AB yaptırımlarına tabi tutuluyor

Husiler, halihazırda silah ambargosu ve 12 askeri yetkilisine yönelik mal varlığı dondurma kararları da dahil olmak üzere AB yaptırımlarına tabi tutuluyor. Ancak, Brüksel henüz Husileri "terör örgütü" olarak tanımlama kararı almadı. AB, Husilere büyük ölçüde destek sağladığı belirtilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Öte yandan ABD, Avustralya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu bazı Batılı ülkeler, geçmişte Husileri terör örgütü olarak tanımlama kararı almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi

Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi

Ecevit davet etmişti! 60 yıllık CHP'liden radikal karar
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti
S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı, 158 yolcu tahliye edildi

Bir türlü son bulmuyor! Bir yolcu uçağı daha acil iniş yaptı
Can Yaman'ın son hali şaşırttı! 'Biraz fazla bronzlaşmış' dedirtti

Fotoğrafı gören "Ne olmuş Can'a" dedi!

116 suçtan aranan çete elebaşı Sercan Sayal adliyeye sevk edildi

116 suç kaydı olan çete lideri adliyeye böyle getirildi
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay