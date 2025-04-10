Emmanuel Macron sinyali verdi! Fransa'dan flaş Filistin adımı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin önümüzdeki birkaç ay içinde Filistin devletini tanımayı planladığını ve bu adımı Haziran ayında Birleşmiş Milletler'de İsrail-Filistin ihtilafının çözümü için düzenlenecek konferansta atabileceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mısır dönüşü Fransız medyasına verdiği röportajda, Filistin meselesine değindi. Macron, Fransa'nın Haziran ayında Birleşmiş Milletler'de Suudi Arabistan'la birlikte eş başkanlığını yapacağı bir konferansta Filistin devletini tanıyabileceğini, bunun aynı zamanda çok sayıda ülkenin İsrail'i tanımasına yol açacağını ifade etti. Macron,"(Filistin devletinin) Tanınma yolunu seçmeliyiz ve önümüzdeki aylarda bunu yapacağız. Amacımız Haziran ayı içerisinde Suudi Arabistan ile birlikte bu konferansa başkanlık etmek ve farklı ülkelerin karşılıklı tanıma hareketini sonuçlandırmak" dedi.

Macron,"Bunu birilerini memnun etmek için yapmayacağım. Bunu yapacağım, çünkü bir noktada bunun adil olacağını düşünüyorum. Ayrıca Filistin'i savunan herkesin İsrail'i de tanımasına sağlayacak kolektif bir dinamiğe katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

HANGİ ÜLKELER TANIMIŞTI?





