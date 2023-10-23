Son dönemde Rusya ile arası açılan Ermenistan, Fransa ile yakınlaşmaya devam ediyor. Fransa, Ermenistan ile GM200 tipi 3 radarı da kapsayan hava savunma sisteminin satışı konusunda anlaşmaya vardı. Öte yandan Fransız savunma sanayi şirketi Dassault Havacılık ile Suudi Arabistan'ın 54 Rafale savaş uçağı satışı konusunda müzakereler yürütülüyor.

Fransa, Ermenistan ile hava savunma sistemi satışı konusunda anlaşmaya vardı

Fransa, Ermenistan ile GM200 tipi 3 radarı da kapsayan hava savunma sisteminin satışı konusunda anlaşmaya vardı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başkent Paris'te bir araya geldiği Ermenistanlı mevkidaşı Suren Papikyan'la ortak basın toplantısı düzenledi.

ASKERİ ATEŞELİK AÇACAKLAR

Lecornu, Papikyan'ı 3. kez Paris'te ağırladığını kaydederek, Fransa ve Ermenistan ilişkilerinin uzun bir tarihe dayandığını belirtti. Ermenistan ile savunma alanında işbirliğini artırdıklarını ifade eden Fransız Bakan, ülkesinin Erivan Büyükelçiliği bünyesinde askeri ataşelik açacağını duyurdu.

3 RADAR SATIŞI KONUŞUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

Lecornu, Fransa'nın Ermenistan'a 2023-2024 yıllarını kapsayan süreçte askeri eğitim konusunda destek sağlayacağını aktardı. Fransız askerlerinin, Ermenistan askerlerine eğitim vereceğini kaydeden Lecornu, ayrıca Fransa'nın Ermenistan'la GM200 tipi 3 radar satışı konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

İki ülkenin ayrıca bugün Mistral hava savunma füze sistemi için iyi niyet mektubu imzaladığını belirten Fransız Bakan, Ermenistan'a satılacak silahların saldırı için değil savunma ve sivilleri koruma amaçlı olduğunun altını çizdi.

SAVAŞ UÇAĞI İÇİN MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR

Lecornu, diğer yandan Fransız savunma sanayi şirketi Dassault Havacılık ile Suudi Arabistan'ın 54 Rafale savaş uçağı satışı konusunda müzakereler yürüttüğünü doğruladı.

Ermenistanlı Bakan Papikyan da Fransa'nın ve Fransız halkının, zor günlerinde Ermenistan'ın yanında yer aldığını belirtti. Papikyan, Güney Kafkasya ve Ermenistan'ın sorunlarının henüz bir çözüme kavuşmadığını dile getirerek, ülkesinin bölgede sadece kalıcı bir barışı hedeflediğini ileri sürdü.

PUTİN ÜLKEYE ADIM ATARSA TUTUKLANACAK

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin temelini oluşturan Roma Statüsü'nü onayladı. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabileceği anlamına geliyor.