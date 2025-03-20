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Fransa'dan İyi Haber: Olivier Grondeau Serbest Bırakıldı

Fransa'dan İyi Haber: Olivier Grondeau Serbest Bırakıldı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 887 gündür İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşı Olivier Grondeau'nun serbest bırakıldığını ve Fransa'ya döndüğünü duyurdu. Macron, aynı zamanda diğer iki Fransız vatandaşının da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da 887 gündür tutuklu olan Fransız vatandaşı Olivier Grondeau'nun serbest bırakıldığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'den beri İran'da tutuklu olan 34 yaşındaki Fransız vatandaşı Olivier Grondeau'nun serbest bırakıldığını ve Fransa'ya döndüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Macron paylaşımında, "Olivier Grondeau özgür, Fransa'da, kendi halkının arasında! Ailesinin mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Macron ayrıca hala İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris'in de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Macron, Grondeau'nun nasıl serbest bırakıldığına dair detay vermedi.

887 gündür tutukluydu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, serbest bırakılan Olivier Grondeau'nun Fransa'ya dönüşü sırasında uçakta çekilen fotoğrafını paylaştı. Bakan Barrot paylaşımında, "Olivier Grondeau nihayet serbest kaldı. İran'da 887 gün rehin tutulduktan sonra ailesine, sevdiklerine ve ülkesine kavuştu. Cecile Kohler ve Jacques Paris dahil olmak üzere hala rehin tutulan tüm vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını sağlamak için çabalarımızı yorulmadan sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Hapis cezasına çarptırılmıştı

Olivier Grondeau, Ekim 2022'de turistik bir gezi sırasında İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde tutuklanmış, İran'ın Batı ile yaptığı müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullandığı siyasi tutukluları gönderdiği Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne konulmuştu. Grondeau, İran'a karşı casusluk ve komplo suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İran'da tutulan diğer iki Fransız vatandaşı olan Cecile Kohler ve Jacques Paris ise Grondeau'dan 4 ay önce Mayıs 2022'de tutuklanmıştı. İkili, ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlanmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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