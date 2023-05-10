Fransa'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için Fransa'da kullanılan oylar, Lyon'dan Türkiye'ye gönderildi.

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için bulundukları ülkelerdeki temsilciliklerde oy verme işlemi bugün sona erdi. Kullanılan oylar sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu ve diplomatik kurye eşliğinde Türkiye'ye gönderildi. Fransa'nın Lyon kentinden havayoluyla bugün Türkiye'ye gönderilen oylar, Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, yurtdışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında son gün itibarı ile 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığı bildirildi. Yurtdışında 2018 yılına göre oy kullanan seçmenlerde bir artış olduğu gözlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimlere Fransa'da ve yurtdışında ilginin yüksek olduğunu ve Türk vatandaşlarının her seçimde bilinçlenerek demokratik görevi yerine getirme konusunda sorumluluk duygusunun arttığını belirten Onaner, "Henüz katılım sayıları kesin olarak açıklanmadı ama bugün biliyorsunuz oy kullanma işlemi devam ediyor. İlk gündeki oy kullanma sayılarına bakarsak katılım oranında önceki seçimlere göre bir artış beklenebilir. Ama bu konuda net bir tahminde bulunmak, bir sayı telaffuz etmek bu aşamada yanlış olur. Zaten Yüksek Seçim Kurulu'muz gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ise, "Yurtdışındaki seçmenlerimizin bulundukları ülkelerde oy kullanmalarına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede de Paris Başkonsolosluğumuzda 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemlerinin artık son saatine yaklaşmış bulunmaktayız. Bugün 13'üncü gün ve 27 Nisan'dan bu yana sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdiler ve 2014 yılından beri vatandaşlarımıza tanınan bu hak çerçevesinde bu defa en yüksek katılım oranını bekliyoruz. Şu saat itibariyle zaten bunu geçtiğimizi biliyorum ama günün sonunda en son rakamlar toplandığında bu rekoru yenilemiş olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sene ilk defa başka şehirlerde de seçim merkezi oluşturduklarını belirten Belentepe, "Orada da geçtiğimiz hafta boyunca vatandaşlarımız oylarını kullanabildiler. Şu saat itibarıyla gayet güzel, huzurlu, sakin ve düzenli bir şekilde seçimlerimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kapanışta da artık burada el birliği içinde burada görev alan sandık görevlileri ve komisyon üyeleriyle birlikte artık son torbaları kapatıp ülkeye ulaştırmak üzere gerekli düzeni alacağız ve yarın da diplomatik torbalara koyduğumuz oyları ülkemize göndermek üzere gerekli tertibatı almış bulunmaktayız" diye konuştu.

Seçimin 13 günlük sürecinde sandık görevlileri, başkonsolosluk görevlileri ve komisyon üyelerine teşekkür eden Başkonsolos Serdar Belentepe, "Hakikaten böylesine Fransa'da en yüksek seçmen kaydına sahip olan Paris Başkonsolosluğu'muz görev bölgesinde böylesine yüksek rakamlarla çalıştığımız yerde hakikaten son derece uyumlu, sorunsuz hareket ederek üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getiren arkadaşlar en güzel şekilde bu süreci tamamlamak üzereler" dedi. - PARİS