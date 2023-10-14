Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saldırılar sonrası birlik çağrısı yaptı

Fransa'nın Arras kentinde meydana gelen bıçaklı saldırı ve Louvre Müzesi'nin güvenlik sebebiyle kapatılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birlik ve dayanışma mesajı paylaştı.

Fransa'nın Arras kentinde dün meydana gelen bıçaklı saldırı ve bugün Louvre Müzesi'nin güvenlik sebebiyle kapatılmasını takiben Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Birleşin ve ayağa kalkın" mesajını paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Arras'ta meydana gelen Gamberra lisesinde yaşanan bıçaklı saldırı ve bugün Louvre Müzesi'nin 'güvenlik' sebebiyle kapatılmasını takiben "Birleşin ve ayağa kalkın" mesajını paylaştı.

LOUVRE'DEN AÇIKLAMA

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin bugün güvenlik sebebiyle kapatıldığı duyuruldu. Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada "Güvenlik nedeniyle Louvre Müzesi bugün, 14 Ekim Cumartesi günü kapılarını kapatıyor. Gün içinde ziyaret için rezervasyon yaptıranlara geri ödeme yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

ARRAS'TAKİ SALDIRI

Fransa'nın kuzeyinde yer alan Arras kentinin Gamberra Lisesi'nde dün yerel saatle 11.00'da okulun eski bir öğrencisi bıçaklı saldırıda bulunmuş ve bir öğretmenin öldüğü, 3 öğrencinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Fransa'nın terörle mücadele savcısı Jean François Ricard çok sayıda tanığın, saldırganın Arras'ın merkezindeki okula saldırırken 'Allahu Ekber' diye bağırdığını duyduğunu ifade etti. Fransa Başbakanı Elizabeth Borne ise saldırıyla ilgili, "Mevcut bağlamda ve Arras'taki terörist saldırısının ardından ulusal güvenlik sistemi duruşunu en yüksek saldırı acil durum seviyesine yükseltmeye karar verdim" açıklamasında bulundu.

İSLAMCI TERÖRÜN BARBARLIĞINI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okul bölgesini ziyaret ederek Fransız halkını, saldırı karşısında birlik olmaya ve teröre karşı durmaya davet etti. Macron, "İslamcı terörün barbarlığını kınıyorum" dedi.

SAMUEL PATY OLAYINA GÖNDERME

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal saldırının üç yıl önce Paris'de bir okulda kafası kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty ile benzerliğine dikkat çekti. Attal, "Samuel Paty suikastından 3 yıl sonra okul ve Cumhuriyet bir kez daha sınava tabi tutuluyor. Okul kendisinin terörize edilmesine izin vermeyecektir" dedi.