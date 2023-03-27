Fransa Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransız Senatosu, Nevruz nedeniyle bir resepsiyon düzenleyerek terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcülerine "onur madalyası" verdi. Skandal görüntüler üzerine Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Bakanlık tarafından PKK/YPG üyelerinin Fransa Senatosu'nda ağırlanması ve madalyayla ödüllendirilmeleri kınandı.

Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Magro'ya, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları ve onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin kabul edilmediği ve olayın Türkiye tarafından kuvvetle kınandığı belirtildi.

PKK'NIN BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

PKK/PYD/YPG ve sözde Suriye demokratik güçlerinin (SDG) Türkiye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetlerine dikkat çekildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KAPSAMINDA BEKLENTİLER YİNELENDİ

Ayrıca, Magro'ya Türkiye'nin, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentileri yinelendi. Bu çerçevede, Fransa'dan PKK'nın Suriye'deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim vermemesi istendi. Türkiye'nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde dayanışma sergilemesi, Fransa'dan talep edildi.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Konuya ilişkin olarak, Paris'teki Türkiye Büyükelçiliği tarafından da Fransız makamları nezdinde girişimler yapıldı ve tepki güçlü bir şekilde ifade edildi.

NE OLDU?

Fransız Senatosu, Nevruz nedeniyle bir resepsiyon düzenledi. Düzenlenen resepsiyona terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi. YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a senato tarafından bir de "Onur Madalyası" verildi.