Fotoğrafları oğlu paylaştı! Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış

Yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Elazığ'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da vardı.

FOTOĞRAFLARI AĞAR'IN OĞLU PAYLAŞTI

O ana ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan eski AK Parti milletvekili Tolga Ağar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle şehrimizde düzenlenen mitinge katılım sağladık. Aziz Memleketimiz 31 Mart'a hazır; dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında" notunu düştü.

İşte o ana ilişkin kareler;