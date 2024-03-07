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Fotoğrafları oğlu paylaştı! Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış

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Miting için Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da vardı. O ana ilişkin fotoğrafları eski AK Parti milletvekili Tolga Ağar sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Elazığ'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da vardı.

FOTOĞRAFLARI AĞAR'IN OĞLU PAYLAŞTI

O ana ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan eski AK Parti milletvekili Tolga Ağar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle şehrimizde düzenlenen mitinge katılım sağladık. Aziz Memleketimiz 31 Mart'a hazır; dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında" notunu düştü.

İşte o ana ilişkin kareler;

Fotoğrafları oğlu paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış

Fotoğrafları oğlu paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış

Fotoğrafları oğlu paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış

Kaynak: Haberler.com / Politika

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