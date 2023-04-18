Fırat, güney ilçelerinin nabzını tuttu

Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, güney ilçelerine çıkarma yaptı. Beraberinde İlçe Başkanı Adnan Atalay ve Yönetim Kurulu üyeleri ile esnaf ziyareti yapan Abdurrahim Fırat, ilçe halkının ilgisiyle karşılandı.

Karayazı İlçe Merkezi ve sonrasında Tosunlu, Ağaçlı, Ulucanlar, Alikülek, Sulutaş, Değirmenkaya, Gültepe, Göksu ve Duruca mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Fırat, 21 yıllık AK Parti iktidarının yaptığı hizmetleri anlattı.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" sözünü hatırlatan Fırat, Erzurum'un tamamında doğalgaz hizmetinin getirildiğini söyledi. Güney ilçelerinin sorunlarının çözümü noktasında yapılan hizmetlerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında da devam edeceğini dile getiren Fırat, "Ecdat öyle demiş, hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. İnsanız unutuyoruz, hatırlatmakta fayda var. O da şudur; Türkiye'yi büyük ülke yapan AK Parti'nin 21 yıllık dönüştürücü gücüdür. Herkes bundan emin olsun ki daha büyük hizmetler, yatırımlar ancak istikrarlı bir yönetimle mümkündür. Karayazılı vatandaşlarımızın yine desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Fırat; İnsan Odaklı Hizmeti Şiar Edindik

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fırat, AK Parti ile insana hizmetin anlam kazandığını vurguladı. Yaptıkları gezilerde AK Partinin İnsan odaklı siyasetine vurgu yapan Fırat, "AK Parti döneminde sosyal devletin nasıl olması gerektiğinin örnekleri sergilendi. Bir zamanlar Avrupa'ya imrenen vatandaşlarımız bugünlerde yapılan sosyal çalışmalarla ülkemizin Avrupa'nın önüne geçtiğini müşahede ediyor. Bundan çok daha fazlasını yapabilecek tek siyasi güç AK Partidir" dedi.

Mahalle Başı Semt Pazarında Sıcak Görüntüler

Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, Mahallebaşı semtinde bulunan semt pazarında da gezilerini sürdürdü. Esnaf ile bir süre sohbet eden Fırat, bazı kesimlerin etnik, dini, kültürel kimlik siyasetiyle ülkeyi eski günlerine döndürme çabasında olduğunu anlattı. Onların bu birlik, beraberlik, kardeşlik siyasetini anlamadıklarını dile getiren Fırat, "Biz, bu milleti, içindeki tüm renkleriyle birlikte kucaklamayı, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görmeyi, temel hak ve özgürlükleri lütuf değil asli müktesep olarak kabul etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. - ERZURUM