Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Protokol Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

"NATO'YA ÜYELİĞİ KATKI SAĞLAYACAK"

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen uluslararası sözleşmeye ilişkin teklifle; NATO'ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin olarak antlaşmaya taraf her bir ülkenin imzaladığı protokolün onaylanmasının uygun bulunması amaçlanıyor.

İKİLİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ONAY ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı. İki liderin Beştepe'deki görüşmesinde ana gündem maddesi Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu olmuştu. Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

"FİNLANDİYA'NIN SMAİMİ VE SOMUT ADIMLAR ATTIĞINI GÖRDÜK"

Erdoğan, şunları söylemişti: "Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük."

"TÜM FİNLANDİYALILAR İÇİN ÖNEMLİ HABER"

Niinistö ise şu şekilde konuşmuştu: "Bugün atılan imza TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Tüm Finlandiyalılar için önemli haber bu. Aynı zamanda milletvekillerimizin yüzde 95'i geçtiğimiz bahar döneminde NATO üyeliği başvurumuzu destekledi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz."