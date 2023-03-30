Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Politika Haberleri
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün 17 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermişti.
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Protokol Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen uluslararası sözleşmeye ilişkin teklifle; NATO'ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin olarak antlaşmaya taraf her bir ülkenin imzaladığı protokolün onaylanmasının uygun bulunması amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı. İki liderin Beştepe'deki görüşmesinde ana gündem maddesi Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu olmuştu. Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini açıklamıştı.
Erdoğan, şunları söylemişti: "Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük."
Niinistö ise şu şekilde konuşmuştu: "Bugün atılan imza TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Tüm Finlandiyalılar için önemli haber bu. Aynı zamanda milletvekillerimizin yüzde 95'i geçtiğimiz bahar döneminde NATO üyeliği başvurumuzu destekledi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz."