Finlandiya'nın bağımsızlık günü Ankara'da kutlandı

FİNLANDİYA'nın bağımsızlığının 106'ncı yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Finlandiya'nın bağımsızlığının 106'ncı yıl dönümü, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile Ankara'da kutlandı. Resepsiyona; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı. Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, 2023 yılının pek çok ülke için zor geçtiğini söyledi. Hamalainen, "Türkiye yıkıcı bir deprem yaşadı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ediyor. Bu yıl Finlandiya adına özellikle önemli bir yıl oldu. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne üye olma dileğimiz gerçekleşti. NATO'ya üyeliğimizi onaylayan Türkiye ve tüm diğer üyelere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de İsveç'in NATO üyeliğinin de Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını diliyoruz. İsveç'in üyeliği ile NATO'nun kuzey kanadı tamamlanmış olacaktır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TEKSTİL SANAYİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLACAĞINA İNANIYORUM'

Hamalainen, Türkiye ile Finlandiya arasındaki iş birliğinin ivme kazandığını kaydederek, "Ticaret hacmi her yıl büyümekte, özellikle yeşil enerjiye geçiş konusundaki fırsatlar da artmakta. Finlandiya döngüsel ekonomi alanında öncü ülkelerden biridir ve bu konudaki ilk ikili projeler hayata geçirilmiştir. Bu iş birliğinin özellikle Türkiye'nin muazzam tekstil sanayiine çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Ülkelerimiz, Birleşmiş Milletler çalışmalarında da oldukça aktiftir. Barış için arabuluculuk her iki ülkenin de ilgi alanında olup, bu konudaki iş birliği de yıllardır devam etmektedir. Önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki dostluğun yüzüncü yılını kutlayacağız. Bu dostluğun altını çizecek ortak faaliyetleri ve aktiviteleri dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BOZAY: HELSİNKİ RUHUNUN CANLANDIRILMASINI ARZU EDİYORUZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Finlandiya'nın milli gününü kutlayarak, "Türkiye- Finlandiya ilişkilerinin tarihi, Cumhuriyetimizin ilk yıllarına dayanmakta. Önümüzdeki yıl Finlandiya ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin yüzüncü yıldönümünü kutlayacağız. Finlandiya ile her zaman iyi ilişkiler ve yakın iş birliği içinde bulunduk. Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün mart ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, ilişkilerimizin geliştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. Nisan ayı itibariyle Finlandiya ile NATO müttefiki haline de geldik. Dost ve müttefikler olarak, iş birliğimizi kayda değer şekilde genişletme potansiyelimiz vardır. Dinamik ekonomik ve ticari ilişkilerimizi artırma imkanımız mevcuttur. İkili ticaretimiz 2022 yılında 2.1 milyar dolara ulaşmıştır. Finlandiya'nın AB yolculuğumuzda da özel bir yeri bulunmakta. Hatırlayacağınız üzere, 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi'nde Türkiye- AB ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası geçilmiştir. Türkiye, Helsinki'de önkoşulsuz olarak, diğer adaylarla eşit temelde resmen aday ülke ilan edilmiştir. AB'nin adil ve kapsayıcı genişleme politikasına geri dönmesini bekliyoruz. Helsinki ruhunun canlandırılmasını arzu ediyoruz. Dost ve müttefik Finlandiya'nın Türkiye'nin adaylık sürecine desteğini sürdürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.