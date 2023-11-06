Filistinli Kadınlar Sultanahmet Meydanı'nda İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı eyleme bölgeyi gezen yabancı turistler de destek verdi. Sultanahmet Meydanı'nda 6 gündür devam eden eyleme sivil toplum kuruluşuna üye, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan çok sayıda kadın katıldı.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı eyleme bölgeyi gezen yabancı turistler de destek verdi.

Sultanahmet Meydanı'nda 6 gündür devam eden eyleme sivil toplum kuruluşuna üye, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan çok sayıda kadın katıldı.

"Gazze'de soykırım var", "Çocuklar katlediliyor" ve "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyan kadınlar, oturma eyleminde İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Sultanahmet'i gezen yerli ve yabancı turistler de Filistin bayrağı taşıyarak, kadınların eylemine destek oldu.

İngiliz ressam Mark Kesteven, AA muhabirine, Filistin bayrağıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ettiğini söyledi.

Türk kültürüne ilgisinin olduğunu, aynı zamanda da Türkçe öğrenmeye başladığını ifade eden Kesteven, Türkiye'yi 35 yıl önce kitaplardan tanıdığını anlattı.

Kesteven, 15 gündür İstanbul'da turist olarak bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da tatil yapıyorum ama acayip bir şey anladım. 1948 yılında benim memleketim İngiltere, İsrail'in devletini yarattı. Şimdi 75 sene sonra benim hükümetim İsrail'den korkuyor, bu inanılmaz. Avrupa ve Amerika'da en kuvvetli adamlar, en kuvvetli kadınlar İsrail'den korkuyorlar. Ama sokakta normal insanlar daha cesaretli. ve biz kuvvetsiz değiliz. Çok şey yapabiliyoruz. Mesela dükkanlardan İsrail menşeli eşya satın almayınız. Hepimiz Filistinliyiz. "

Mavi Marmara Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karasakız da Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin çağrısına yaklaşık 72 sivil toplum kuruluşunun icabet ettiğini söyledi.

Eminönü'ndeki eylemin ardından Sultanahmet'te de 15 günlük bir eylem yapacaklarına dikkati çeken Karasakız, "Savaş, devlet ve devlet arasında olur. Fakat burada adil olmayan korkunç bir soykırım var. Bir devlet, sivil bir halkı soykırıma uğratıyor. Biz Filistinlilerin, kadınların, çocukların, yaşlıların haykıran sesi olmak istiyoruz. İstanbul'daki sivil toplum dernekleri olarak bir araya geldik. Bu inisiyatifte her dernek 'Filistin'in haykıran sesi' olarak burada nöbet tutuyor." dedi.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Yürütme Kurulu Üyesi Demet Tezcan ise Gazze'de bir soykırım gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tezcan, "Bizler de bu soykırımı dünyaya duyurabilmek için özellikle elektriği, interneti ve tüm can damarları kesilerek karartmaya tabi tutulan Gazze'nin sesini, çığlığını tüm dünyaya duyurabilmek için etkinlikler planlıyoruz." diye konuştu.

Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (AYSİT) Vakfından Melek Gülle de acının, hüznün, direnişin hepsinin bir arada olduğu duyguları yaşadıklarını söyledi.

Her şeyden önce kadın ve anne olduklarını, çocuklarının olduğunu dile getiren Gülle, "İnanan, inanmayan farklı düşüncede olan herkesi bu eyleme davet ediyorum. Eğer biz anneysek toplumdan sorumluyuz. Çocukların, kadınların, insanların öldürülmesini durdurmak zorundayız. Bunu protesto etmek zorundayız. Filistin özgürleşene kadar biz bu eylemlerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kadınların Sultanahmet'teki oturma eylemi, 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-19.00 saatlerinde devam edecek.