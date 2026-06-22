Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, ABD ve İran arasında dün İsviçre'de ilk oturumu gerçekleştirilen barış müzakereleri değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı