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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile düzenlediği basın toplantısında, "(İran -ABD arasındaki müzakereler) Son birkaç güne kadar müzakerelerde olay, bazı cümlelerde kalmıştı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Bulgar mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, İran-ABD müzakerelerinin anlaşmaya yaklaştığını ancak son iki gündeki karşılıklı saldırıların tırmanma riski oluşturduğunu belirterek, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile düzenlediği basın toplantısında, "(İran -ABD arasındaki müzakereler) Son birkaç güne kadar müzakerelerde olay, bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin kanaati oluşmuştu. Ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilimi içinde olduğunu görüyoruz. Bu bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların karşılıklı saldırılarını, taarruzlarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilim artmasının, yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber gördük. Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da müzakerelerin nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı. Bunu bitirmeliler" dedi. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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