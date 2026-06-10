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Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, NATO Zirvesi ve İran-ABD barış görüşmelerini ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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