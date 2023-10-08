FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hapis cezası kesinleşen eski binbaşı yakalandı

Bartın Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görev yapan eski binbaşı Bünyamin Kopoycu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aldığı hapis cezası kesinleşmesine rağmen serbest bırakılmıştı. Ancak Amasra'da yakalanan Kopoycu, Karabük Cezaevi'ne teslim edildi.

Bartın Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı bünyesinde binbaşı olarak görev yaptığı sırada 27 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak yargılandığı davada aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen ancak bu süreçte serbest bırakılan Bünyamin Kopoycu Amasra'da yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından müşterek yapılan çalışmalarda, Bartın İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunan ve 2 Aralık 2019'da KHK ile kamu görevinden çıkarılan eski binbaşı Bünyamin Kopoycu'nun Amasra ilçesinde bulunduğu yolunda bilgi elde edildi. Belirlenen adrese 6 Ekim'de yapılan baskında Bünyamin Kopoycu yakalandı. Kopoycu Karabük Cezaevi'ne teslim edildi.

NELER OLMUŞTU?

Bünyamin Kopoycu, Bartın Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı bünyesinde "binbaşı" olarak görev yaptığı sırada, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış, yapılan işlemlerin ardından 8 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı. Bünyamin Kopoycu, 2 Aralık 2019'da da KHK ile kamu görevinden çıkarılmıştı. Bünyamin Kopoycu, 14 Haziran 2022 tarihinde cezaevinden tahliye edilmiş. Geçen rüseçte, Bünyamin Kopoycu'nun cezası Yargıtay'ca onanarak kesinleşti.