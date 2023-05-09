Fatih Erbakan: Tarih Tekerrür Ediyor

'TARİH TEKERRÜR EDİYOR'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'daki programının ardından Karaman'a geçti. Burada kongre merkezinde partililerle bir araya gelen Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na neden katıldığını anlattı. Tarihin tekerrür ettiğini belirten Erbakan, şunları söyledi:

Millet İttifakı'nı eleştiren Fatih Erbakan, "Bir defa destekçilerine baktığınız zaman zaten bu 7'li masanın karşısında durmak gerektiğini açık bir şekilde görüyorsun. Kim bunların destekçileri? PKK'nın yöneticileri, kurucuları açıktan isim vererek Almanya'da, Avrupa'da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya oy istiyorlar. Bunlardan bir tanesi ele başlarından Cemil Bayık. Düsseldorf'ta toplantı yapıyor ve adeta 7'li masanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürütür gibi konuşmalar yapıyor. Bese Hozat, Duran Kalkan, internetten girin videolarında dolaylı bir şekilde değil doğrudan adres göstererek 7'li masaya oy istiyorlar ve Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yenilmesi lazım, mutlaka 7'li masanın kazanması lazım diyorlar. Böyle bir nokta da destekçisi PKK olan bir ittifaktan bu ülkeye bu millete bir hayır gelir mi diye düşündük ve son derece hayırlı bir adım attığımıza inanıyorum" dedi.

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