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Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı

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Haberler.com'a konuk olan Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi konusunda, "Türkiye'nin seyirci kaldığını düşünüyorum. Bizim bir Suriye Milli Ordumuz vardı. O ordu ortada yok." ifadelerini kullandı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan "Gündem Analiz" programının moderatörleri Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de muhalifler tarafından başlatılan operasyon sonrası 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. " Suriye'nin iç dengeleri ve dış güçlerin operasyonları sonucu bir rejim değişikliği yaşandı" diyen Erbakan, Türkiye'nin bu sürece etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE SEYİRCİ KALDI"

Fatih Erbakan, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirerek, "Türkiye hükümeti daha ziyade bu konuda seyirci olarak kaldı. Mesela bizim bir Suriye Milli Ordumuz (SMO) vardı. SMO desteklediğimiz bizim de arkasında olduğumuz asıl muhaliflerin oluşturduğu bir ordu. O ordu ortada yok. Hani Suriye Milli Ordusu gelecekti, onlar çatışıyordu, onlar mücadele ediyordu. Bunu kimse sormuyor." ifadelerini kullandı.

"HTŞ DİYE IŞİD'DEN DÖNME ÖRGÜT ÇIKARTTILAR"

"HTŞ diye IŞİD'den dönme bir örgüt çıkarttılar." diyen Erbakan, "IŞİD Amerika'nın kurduğu bir örgüttür. Amerika'nın orada PYD'ye, YPG'ye verdiği desteğe bir bahane üretebilmek için çıkarttığı bir örgüttür. Oradan devşirilmiş, oradan dönüşmüş bir örgüt olarak HTŞ çıktı ve Suriye'yi bunlara teslim ettiler. Dolayısıyla bizim tabii burada endişelerimiz var." dedi.

"BÖLÜNME TEHLİKESİYLE HALEN KARŞI KARŞIYAYIZ"

Endişelerini sıralayan Erbakan, "Bir defa Suriye bölünmek isteniyor. Parçalanmak isteniyor. Bir Nusayri bölgesi, bir Sünni bölgesi, bir Kürt bölgesi. Kürt bölgesi dediğimiz de PYD/YPG. Yani Kürt kardeşimizin refahı için özgürlüğü için bir şey istediklerinden değil. Ateist, komünist bir terör devletinin kurulması. Bir defa bu bölünme tehlikesiyle halen daha karşı karşıyayız." diye konuştu.

"ABD VE İSRAFİL KUKLA BİR YÖNETİM KURMAK İSTİYOR"

Erbakan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"İkincisi, Kuzey Doğu'sunda bir terör devletinin kurulması ki bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. PYD, YPG'nin konuşlandığı bölgelerde bir terör devletinin kurulması isteniyor. Üçüncüsü, İsrail, Suriye'nin önemli bir kısmını işgal etmek istiyor ki şu anda da bu işgallere başladı. Açık bir şekilde Golan Tepelerini işgal etti. Şam'ın 25 kilometre batısına kadar geldi. Burada büyük bir dağı ele geçirdi. Hem Beyrut'u hem Şam'ı topçu ateşiyle bile vurabileceği kadar stratejik öneme sahip bir dağı ele geçirdi. Bununla beraber tabii orada işbirlikçi kukla bir yönetim kurulmak isteniyor. Yani Amerika ve İsrail işbirlikçisi kukla bir yönetim kurmak istiyor. Bir diğer hususta İran'ın Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a yapmış olduğu destek dolayısıyla Filistin direnişine yapmış olduğu desteğin kırılması, engellenmesi ki bu da büyük ölçüde şu anda aslında kırıldı."

Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMGk:

Kim derdi ki koskoca Erbakan'ın oğlu siyonistlerin uşağı olacak vay be neleri göreceğiz daha

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Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

yaşayan mumya konuştu..

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Haber Yorumlarıayhan kaya:

ya insan milletine devletine bu kadar düsman olurmu hemde Necmettin ERBAKAN'IN oğlusun ayıp kalibından utan be mucahit erbakandan zübbe erbakan nasıl cıkar babandan utan

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Madem öyle seçimlerde niye ortak oldun, dolayısıyla bunun sorumlularından birisi de sensin.

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Haber Yorumlarıemre null:

işin gücün ulkeni karalamak vatansever bir muhalefet herseye muhalet olmaz yanlisa muhalefet olur doğruyu ise tebrik eder aynı düşmanlarımızın diliyle konuşuyor.

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Kürtlerin bir devleti olsun, ister dinci, ister laik, ister komünist, isterse faşist olsun. Ne olursa olsun. Başımızın üstünde yeri var. Bu arada kendisinde olupta başka Müslüman kardeşinde olmasını istemeyen de Müslüman değildir. Mesela kaç tane Türkik devlet, kaç tane Arap devleti var. Hatta Arnavutların bile iki devleti var.

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Haber YorumlarıIsa Karli:

işin gücün saçma sapan konuşmalarla gündemde kalmak sen o babanın gölgesi olamazsın

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Haber YorumlarıPoyraz:

Yürümeyi öğrenmiş mi

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Haber Yorumlarıs kcr:

Bu adam ne kadar cahil çıktı ya bi babasına bak birde ogluna

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Haber YorumlarıMehmet Arı:

alkolikler ile takıla takıla onlara benzedi iyice

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