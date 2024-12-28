Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı

Haberler.com ekranlarında yayınlanan "Gündem Analiz" programının moderatörleri Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de muhalifler tarafından başlatılan operasyon sonrası 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. " Suriye'nin iç dengeleri ve dış güçlerin operasyonları sonucu bir rejim değişikliği yaşandı" diyen Erbakan, Türkiye'nin bu sürece etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE SEYİRCİ KALDI"

Fatih Erbakan, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirerek, "Türkiye hükümeti daha ziyade bu konuda seyirci olarak kaldı. Mesela bizim bir Suriye Milli Ordumuz (SMO) vardı. SMO desteklediğimiz bizim de arkasında olduğumuz asıl muhaliflerin oluşturduğu bir ordu. O ordu ortada yok. Hani Suriye Milli Ordusu gelecekti, onlar çatışıyordu, onlar mücadele ediyordu. Bunu kimse sormuyor." ifadelerini kullandı.

"HTŞ DİYE IŞİD'DEN DÖNME ÖRGÜT ÇIKARTTILAR"

"HTŞ diye IŞİD'den dönme bir örgüt çıkarttılar." diyen Erbakan, "IŞİD Amerika'nın kurduğu bir örgüttür. Amerika'nın orada PYD'ye, YPG'ye verdiği desteğe bir bahane üretebilmek için çıkarttığı bir örgüttür. Oradan devşirilmiş, oradan dönüşmüş bir örgüt olarak HTŞ çıktı ve Suriye'yi bunlara teslim ettiler. Dolayısıyla bizim tabii burada endişelerimiz var." dedi.

"BÖLÜNME TEHLİKESİYLE HALEN KARŞI KARŞIYAYIZ"

Endişelerini sıralayan Erbakan, "Bir defa Suriye bölünmek isteniyor. Parçalanmak isteniyor. Bir Nusayri bölgesi, bir Sünni bölgesi, bir Kürt bölgesi. Kürt bölgesi dediğimiz de PYD/YPG. Yani Kürt kardeşimizin refahı için özgürlüğü için bir şey istediklerinden değil. Ateist, komünist bir terör devletinin kurulması. Bir defa bu bölünme tehlikesiyle halen daha karşı karşıyayız." diye konuştu.

"ABD VE İSRAFİL KUKLA BİR YÖNETİM KURMAK İSTİYOR"

Erbakan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"İkincisi, Kuzey Doğu'sunda bir terör devletinin kurulması ki bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. PYD, YPG'nin konuşlandığı bölgelerde bir terör devletinin kurulması isteniyor. Üçüncüsü, İsrail, Suriye'nin önemli bir kısmını işgal etmek istiyor ki şu anda da bu işgallere başladı. Açık bir şekilde Golan Tepelerini işgal etti. Şam'ın 25 kilometre batısına kadar geldi. Burada büyük bir dağı ele geçirdi. Hem Beyrut'u hem Şam'ı topçu ateşiyle bile vurabileceği kadar stratejik öneme sahip bir dağı ele geçirdi. Bununla beraber tabii orada işbirlikçi kukla bir yönetim kurulmak isteniyor. Yani Amerika ve İsrail işbirlikçisi kukla bir yönetim kurmak istiyor. Bir diğer hususta İran'ın Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a yapmış olduğu destek dolayısıyla Filistin direnişine yapmış olduğu desteğin kırılması, engellenmesi ki bu da büyük ölçüde şu anda aslında kırıldı."