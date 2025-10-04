Fatih Erbakan'dan Gazze Açıklaması: 'Sözde Barış Planı Gazze'nin Bitiş Fermanıdır'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz YRP olarak Gazze'yi imha etme planını şiddetle reddediyoruz. Açıkça ifade ediyorum: Filistin'i devlet olarak tanımayan, Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak yargılamayan, İsrail'i işgal ettiği topraklardan çıkarmayan, Gazze'deki yıkımın tazminatını karşılamayan, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu onaylamayan bir plan, barış planı değildir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Nevşehir'de Kapadokya Kültür Merkezi'ndeki partisinin 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, "Doğu Türkistan'da Türk ve Müslüman olduğu için sistematik Çin Zulmüne maruz kalan 60 milyon kardeşimizin kurtarılmasının sorumluluğu taşıyoruz. Myanmar'da tek "suçu" Müslüman olmak olan yıllardır Zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimizin masumun kurtarılmasının sorumluluğu taşıyoruz. Keşmir'de yıllardır Hindistan'ın zulmüne maruz kalan Müslüman kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğunu taşıyorum. Gazze'nin, Filistin'in, açlık kıtlık ve katliamın soykırımın kurtarılmasının sorumluluğu taşıyoruz. İşte tüm bu sorumlulukların bilinciyle yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha çok terleyeceğiz ve önce 1 milyon üye hedefine, sonra da iktidar hedefine hep birlikte ulaşacağız. Soykırımcı Netanyahu ve Soykırım Destekçisi Trump'ın Amerika'da bir palan 'sözde barış planı' açıkladılar. Bu açıklamış oldukları 'sözde barış planı' Filistin davasına, Kudüs davasına, Gazze davasına bir ihanet anlamı taşımaktadır" diye konuştu.

'SÖZDE BARIŞ PLANI, TEK KELİMEYLE GAZZE'NİN BİTİŞ FERMANIDIR'

Sözlerini sürdüren Fatih Erbakan, "ABD'de bir araya gelen soykırım destekçisi Trump ile soykırımcı Netanyahu'nun açıkladıkları, Filistin halkının iradesini yansıtmayan tek taraflı 'sözde barış planı', tek kelimeyle Gazze'nin bitiş fermanıdır. Netanyahu'nun 'İsrail hedeflerine ulaşmıştır' açıklamasıyla memnuniyetini dile getirdiği plan, 2 yıldır tarihin gördüğü en büyük soykırımına uğrayan Gazzelilerin tamamen silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin savunmasız bırakılmasını ve başında Trump'ın olduğu bir yönetimin insafına terk edilmesi içermektedir. Soykırımcı İsrail'in tamamen silahsızlaştırdığı Gazze'ye son darbeyi indirmeyi planladığı ortadadır. İngiltere'nin Filistin'de İsrail adlı bir devletin kurulacağını ilan ettiği 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılında Kudüs'ü İsrail'in sözde ebedi başkenti ilan eden soykırım destekçisi Trump, bu ikinci döneminde de Gazze'ye son darbeyi indirme aşamasına gelmiştir. Gazzelilerin silahsızlandırılması tamamen soykırımcıların insafına terkedilmesi anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki 90'lı yıllarda 'sözde barış planı' çerçevesinde silahlarını BM'ye teslim eden Bosnalı kardeşlerimiz, silahlı Sırplar tarafından soykırıma uğratılmışlardır" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ İKTİDARLARI BU TÜRDEN PLANLARA DESTEK VERMEKTEN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ'

Trump ile Netanyahu'nun açıkladıkları plana karşı çıkmak, başta Müslüman ülkelerin yöneticileri olmak üzere bütün Müslümanların öncelikli vazifesi olduğunu aktaran Erbakan, "Buradan ülkemizdeki siyasi iktidarı da bu türden planlara destek vermekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Evet, bu hain plan, Gazze'yi 'terörden arındırılmış' bir alan haline getirme bahanesiyle Gazze'yi silahsızlandırmayı ve 2 milyar Müslümanın onurunu kurtaran mücahitlerin tasfiyesini hedefliyor. Bu anlaşma, Siyonist İsrail'in Gazze'deki işgalini tahkim etmeye dönük bir plandan ibarettir. Biz YRP olarak bu Gazze'yi imha etme planını şiddetle reddediyoruz. Açıkça ifade ediyorum: Filistin'i devlet olarak tanımayan, Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak yargılamayan, İsrail'i işgal ettiği topraklardan çıkarmayan, Gazze'deki yıkımın tazminatını karşılamayan, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu onaylamayan bir plan, barış planı değildir. Gazze'nin kurtuluşunun reçetesi bellidir. Başından beri söylediğimiz gibi İslam ülkelerini bir araya getirmek ve soykırımcı İsrail'e karşı fiili adımlar atmaktır. Milli görüş, 50 yıldır 'Siyonistler laftan anlamaz güçten anlar' diye haykırmaktadır. Bugün karşımızda duran gerçek budur" dedi.