Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a cevap

Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binası önündeki çöpleri toplama görevinin ilçe belediyesine ait olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak'a Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan cevap geldi. Turan, İBB'nin karşısında yer alan 50. Yıl Parkı'nın ve diğer 24 parkın İBB sorumluluğunda olduğunu söyleyerek, 'Bu parkın ve ayrıyeten 24 tane parkın ve bütün Marmara sahiline bakan sahil bandı ve Gülhane Parkı bunların bakım onların ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde biriken çöp yığınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan bu açıklamalara cevap geldi. Turan, "Burada gösterdiğim evraklar İstanbul Büyükşehir Belediye sitesinden alınmış evraklardır. Bu sitede Fatih İlçesi sınırlarında 24 tane parkın bunların tek tek isim isim yazıyor. Bu parklar İBB sorumluluğundadır? açıklamasında bulundu.

'GREVDEN DOLAYI ÇÖP TOPLAMADA SORUN OLMUŞ OLABİLİR'

Ağaç A.Ş personelinin uzun zamandır grevde olduğunu söyleyen Turan, 'Ağaç A.Ş personeli uzun zamandır burada bir grev yapıyor. Herhalde bu grevden dolayı buradaki çöp toplamalarında bir sorun oluşmuş olabilir. En azından kamuoyundan, ilgililerden İstanbul hassasiyeti olanlardan özür dilenmesi gerekirken topu hiç sorumluluğu olmayan insanların üzerine atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim' ifadelerini kullandı.