Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ile birlikte Aktoprak Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı buluşmada konuşan Başkan Fadıloğlu, "Biz, vatandaşımızın emrinizdeyiz. Allah'a şükür 21 yıl önce vermiş olduğunuz emaneti layıkıyla yukarıya çıkartmaya ekip olarak gayret gösteriyoruz" dedi.

Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her alanda çok önemli işler yaptık

Programda konuşan Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, şu sözleri kullandı:

"Aktoprak, 14 Mayıs'ta yeni bir zaferin müjdesini şimdiden veriyor. Allah, sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Türkiye'de her zaman her alanda 20 yıl Türkiye'yi geliştiren, büyüten, kalkındıran, başımızda Cumhurbaşkanımız var. Sizler her zaman AK Parti'ye destek verdiniz, Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanımız da 3 kat büyüttü. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette her alanda çok önemli işler yaptık. Şimdi 14 Mayıs'ta yeni bir destanla Türkiye Yüzyılını hep beraber kuracağız. İstiklale devam diyeceğiz. Huzura devam diyeceğiz. Büyük Türkiye'ye devam edeceğiz inşallah. Türkiye'de, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde proje ürettik. Türkiye'yi büyütüp, kalkındırmaya, ekonomimizi, ekmeğimizi, özgürlüğü arttırmaya çalıştık. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hep güçlendirdik ve daha yapacak çok işimiz var. Bunları da hep beraber yapacağız. Elbette hepimizin eksiği var. Ama şimdi darılma zamanı değil. Şimdi sarılma zamanı. Yeni dönemde inşallah Türkiye'yi daha da geliştireceğiz. Ekonomimizi artıracağız. Ekmeğimizi büyüteceğiz. Refahı artıracağız. İşsiz kimse kalmayacak. Gençlerimizin yanında olacağız devlet olarak. Aktoprak'ın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Milletvekili adaylarımız, Şehitkamil Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile başımızda Recep Tayyip Erdoğan ile sizin bütün sorularınızı önümüzdeki dönemde de yine çözme kararlılığındayız."

Bugünkü coşku da bunun habercisidir

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aktoprak, 14 Mayıs'a hazır ve lazım. Biz, vatandaşımızın emrinizdeyiz. Allah'a şükür 21 yıl önce vermiş olduğunuz emaneti layıkıyla yukarıya çıkartmaya ekip olarak gayret gösteriyoruz. Bugün yerel yönetimlerde Gaziantep'te yapılan hizmetlerin ana mimarları Ankara'da başta Önceki Dönem Adalet Bakanımız olmak üzere tüm Milletvekillerimizin sayesinde milletimize hizmetler geliyor. Bunlar söylem değil, eyleme dönmüş işler. Bugün önünde bulunduğumuz sosyal tesisten başlayıp Aktoprak'ın imarına kadar yapılan işlemlerde biz Ankara'nın gücüyle hareket ediyoruz. Burada sizlere bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Evet, Aktoprak'ın, yolun öbür tarafındaki imarı belirli noktaya gelmişti. Fakat hızlı trenden kaynaklanan bir sıkıntımız vardı. Çok şükür Bakanımızın desteğiyle sorunları aştık. Şu anda o bölgede imar uygulamamız ve aynı zamanda yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Biz özellikle buradaki mahalle halkının malının elinde kalıp değerlenmesi noktasında işin başından beri sizlerle bunları paylaştık. Şu anda yapılan düzenlemeyle birlikte Allah'ın izniyle yaz sonu itibariyle buralarda apartmanların, dubleks villaların ruhsatını vermeye başlayacağız. Ben, bu hizmetlerin devamı noktasında 14 Mayıs'ta sizlerden büyük bir destek bekliyorum. Bugünkü coşku da bunun habercisidir." - GAZİANTEP