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Estonya Savunma Bakanlığı, Baltık'taki Türk F-16'ları için Türkiye'ye teşekkür etti

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Estonya Savunma Bakanlığı, Baltık'taki Türk F-16'ları için Türkiye'ye teşekkür etti
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Estonya Savunma Bakanlığı, Baltık semalarını koruyan Türk F-16'ları için sosyal medya üzerinden Türkiye'ye teşekkür etti. Bakanlık, Amari Hava Üssü'nün halen Türk F-16'larına ev sahipliği yaptığını belirterek Türkçe 'Türkiye'ye teşekkürler' mesajı paylaştı.

Estonya Savunma Bakanlığı, NATO müttefiki Türkiye'ye F-16 savaş uçakları ile Baltık semalarını koruduğu için teşekkür etti.

Estonya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden NATO müttefiki Türkiye'ye teşekkür eden bir paylaşımda bulundu. Bakanlık, Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakların fotoğraflarını paylaşarak, "Türk F-16 savaş uçakları Baltık semalarını koruyor. Bu hafta, Estonya'daki Amari Hava Üssü ile Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde konuşlu müttefik uçakları, alçak irtifa ve süpersonik uçuşları da kapsayan eğitim uçuşları gerçekleştiriyor. Bu tatbikatlar, mürettebatın NATO'nun Hava Savunma görevini icra etmeye hazır olmasını sağlıyor. Her iki üsteki savaş uçakları, Baltık semalarını korumak amacıyla 7/24 teyakkuz halinde bulunuyor. Bu durum, Müttefiklerin sorumluluğu paylaşmasının pratik bir örneği ve kolektif savunmanın fiili bir tezahürüdür" dedi.

Amari Hava Üssü'nün bu görev kapsamında halen Türk F-16'larına ev sahipliği yaptığnı belirten Bakanlık, Türkçe ifadeler ile "Türkiye'ye teşekkürler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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