Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Bilecik Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, dostane ilişkiler içerisinde olduğu Bilecik Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Tepebaşı Belediyesi, kentler ile kardeşlik ilişkileri kurarak sosyal ve kültürel konuların yanı sıra belediyecilik çalışmaları üzerine iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. İş birlikleri kapsamında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile bir araya gelerek kardeş şehir protokolünü imzaladı. Tepebaşı Belediyesi Başkanlık makamında imzalanan kardeş şehir protokolü ile iki kent arasında karşılıklı iş birliği ve dayanışma sağlanacak.

"YAKIN İLİŞKİLERİMİZ İLE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş, "Uzun zamandır Bilecik ile Eskişehir'in kardeş şehir olması en büyük dileğimizdi. Çünkü Tepebaşı bölgesinde Eskişehir dışından en çok yaşayan insanlarımız Bilecikli. Çok güzel ilişkilerimiz var. Bugün bunu Melek Başkanımızla taçlandırdık. Zaten kardeş şehir gibiydik ama protokolümüz yoktu. Bugün bu protokol ile işin bir ciddiyeti oldu. Bundan sonra daha yakın ilişkilerle belediyecilik anlayışımız devam edecek. Melek Başkanımıza biz her zaman destek verdik. Onun gerçekten belediye başkanı olmasını da çok arzu etmiştik. Diliyoruz bundan sonra daha rahat hareket edecek ve Bilecik'e daha faydalı olacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Bu çalışmasında da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR LİDERLİK ÖRNEĞİ SERGİLİYOR"

Kardeş belediye olmaktan memnuniyet ve mutluluk duyduğunu ifade eden Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Ahmet Başkanımız önümüzde çok güzel bir önder. Belediye başkanlığı tecrübesiyle yaptığı etkinlikler ile her zaman önümüzde güzel bir liderlik örneği sergiliyor. Her zaman da bizlere olan dostluğu, bakış açısı, belediyenin katkıları bugün bu protokol ile taçlandırıldı. Çok teşekkür ediyorum. Burada birçok Bilecikli hemşehrimiz var, çok kıymetliler. Bilecik'te de çok Eskişehirli var. Artık onlara da hemşehrimiz diyoruz. Zaten bir arada aynı kültürü paylaşıyoruz. Tepebaşı'nın yanımızda olması biz Bileciklilere güven veriyor. Her zaman desteğini hissettiğimiz Tepebaşı Belediyesi ile protokol olması, kardeş şehir olmamız memnuniyet verici. Teşekkür ediyorum, güzel işlere imza atmak nasip olsun" dedi.