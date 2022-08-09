Eskişehir haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür" Eskişehir politika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür." "(Doğal gaz aramaları) 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız." Politika AA / Osman Baytürk Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Türkiye Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Eskişehir haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.