Eskişehir haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür"
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Eskişehir politika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür."
"(Doğal gaz aramaları) 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız."
AA / Osman Baytürk - Politika