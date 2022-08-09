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Eskişehir haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür"

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Eskişehir politika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür."

"(Doğal gaz aramaları) 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız."

AA / Osman Baytürk - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Türkiye Politika Haberler

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