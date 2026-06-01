Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan ve İl Başkanı Albayrak'tan TOKİ şantiyesine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan ve İl Başkanı Albayrak'tan TOKİ şantiyesine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'de yapımı süren TOKİ projesinde incelemelerde bulundu. Proje kapsamında 1796 depreme dayanıklı konut, okul, cami ve ticaret merkezi yer alıyor. Tamamlanması 2027 yılının ikinci yarısında planlanıyor.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, yapımı süren TOKİ projesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcan ve Albayrak, Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi Kocakır mevkisinde yapımı devam eden TOKİ proje alanını ziyaret etti.

Alanda incelemelerde bulunan Albayrak, yetkililerden inşaat sürecinin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle Eskişehir'e kazandırılacak olan yeni yaşam alanının 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Eskişehir için tek gündemlerinin hizmet üretmek olduğunu vurgulayan Albayrak, projenin sadece bir konut inşası değil, aynı zamanda tam donanımlı bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Albayrak, proje kapsamında 1796 depreme dayanıklı konut, bölgedeki çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak 24 derslikli ilkokul, 300 kişi kapasiteli cami ve sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlayacak 20 dükkanlı ticaret merkezinin şehre kazandırılacağını kaydetti.

Projeyi yakından takip ettiklerini belirten Gürhan Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimiz için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocamızla ile birlikte Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi Kocakır mevkisindeki TOKİ şantiyesini ziyaret ederek yetkili arkadaşlardan çalışmalara dair bilgi aldık, emekçi kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar diledik. Bu güzide yaşam alanının şimdiden hak sahiplerine ve Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

İrfan için karar çıktı!

İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

Aldığına alacağına pişman oldu: Fahiş dondurma fiyatı çıldırttı!
Napoli'nin eski yıldızı Sarıyer'e transfer oluyor

Napoli'nin eski yıldızı 1. Lig ekibi Sarıyer'e transfer oluyor
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Anlaşmaya varıldı: Yeni sezondaki takımı belli
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor