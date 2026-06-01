Haberler

Eski milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

16., 19. ve 20. Dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP'li isimler ve Meclis personeli katıldı. Arıcı'nın cenazesi yarın Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verilecek.

Vefat eden 16., 19. ve 20. Dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Arıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Meclis personeli katıldı.

Arıcı'nın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Arıcı'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenazesi yarın Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Gülnar Ayvalı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Gülnar'da 1940 yılında dünyaya gelen Arıcı, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi İşletmesi Bölümü'nden mezun oldu.

Bazı ilaç firmalarında yöneticilik yapan Arıcı, 16., 19. ve 20. dönemde Mersin milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki çocuk sokakta bacağından bıçaklandı

Hedefte 16 yaşındaki bir çocuk vardı! Sokak güpegündüz kana bulandı
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?

Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı